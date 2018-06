Iohannis, despre judecatorul CCR cu mandatul expirat: E o problema si nu e deloc simplu

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, referitor la situatia judecatorului Petre Lazaroiu, al carui mandat la CCR a expirat, ca este o problema deloc simpla.

“Da, consider ca e o problema. Nu este una deloc simpla. Intr-adevar, toata lumea se asteapta ca primul actor care sa respecte Constitutia sa fie Curtea Constitutionala a Romaniei si aflam, in ultima vreme, ca au aparut indoieli, au aparut semne de intrebare privind CCR.

Stim printr-o decizie a Curtii care declara ca un mandat nu poate depasi 9 ani, dar in fapt este un judecator care se afla de 10 ani acolo”, a afirmat seful statului.

“Nu este simplu sa transam aceasta chestiune, dar e foarte regretabil ca avem situatia asta. Pentru ca, prin tolerarea acestor mandate mai lungi, chiar Curtea Constitutionala s-a pus singura in situatia sa ii fie chestionata respectarea suprematiei Constitutiei, asa cum scrie in Constitutie”, a adaugat Iohannis.

El a mai spus ca incheierea mandatului unui judecator constitutional e constatata de presedintele Curtii si nu de presedintele tarii.

“In cazul in care mandatul unui judecator constitutional se temrina, se constata de presedintele Curtii, nu de cel al Romaniei (incheierea mandatului – n.red.) . Daca sunt alte cauze pentru care se termina mandatul, decizia se ia in plenul Curtii. Deci presedintele Romaniei nu are nicio atributie practica in a constata vacanta unui mandat, dar cred ca CCR trebuie sa analizeze cu maxima raspundere chestiunea, pentru a nu ramane o umbra, pentru a nu ramane o indoiala care planeaza asupra modului in care actioneaza Curtea Constitutionala”, a mai subliniat presedintele.

Este vorba de cazul lui Petre Lazaroiu, care se afla in functie de 10 ani, in conditiile in care in Constitutie scrie ca mandatele la CCR sunt de 9 ani.

Lazaroiu a fost numit la CCR in 2008 pe un rest de mandat si reinvestit in 2010.

In 2018, CCR a decis ca judecatorii nu pot adauga un mandat intreg la un rest de mandat si ca limita maxima este de 9 ani, asa cum prevede Constitutia. Totusi, Lazaroiu a ramas si este in functie si azi.

In aceste conditii, Asociatia Voci pentru Democratie si Justitie i-a transmis, luni, Curtii Constitutionale o scrisoare deschisa prin care ii solicita vacantarea postului de judecator in cazul lui Petre Lazaroiu.

VeDem Just cere astfel CCR:

“- sa constatati, in temeiul art. 67 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, vacantarea postului unui judecator al Curtii numit de Presedintele Romaniei;

- sa luati masurile care se impun cu privire la compunerea plenului CCR incepand din acest moment, pentru sedintele care urmeaza, pana la ocuparea postului vacant;

- sa convocati, in temeiul art. 51 alin. (3) din Legea 47/1992, Plenul Curtii Constitutionale pentru a lua in discutie situatia juridica a hotararilor publicate in Monitorul Oficial la adoptarea carora a participat un judecator avand mandatul expirat”.

