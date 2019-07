Iohannis, despre crimele de la Caracal: Guvernul sa se gandeasca daca nu cumva e autorul moral al acestei tragedii

Presedintele Klaus Iohannis a lansat, duminica seara, o serie de atacuri extrem de dure asupra guvernului, dupa crimele oribile de la Caracal.

Amintim ca suspectul principal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, duminica, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei.

Intr-o declaratie de presa sustinuta la Palatulul Cotroceni, seful statului a cerut Guvernului sa abroge modificarile aduse Legilor justitiei si Codurilor penale. In caz contrar, spune Iohannis, dupa alegeri va strange o noua majoritate parlamentara care va face acest lucru.

“Cer Guvernului sa ia masuri acum, pentru ca are parghii, daca mai are o minima decenta. Si le mai cer ceva celor de la PSD si ALDE – abrogarea modificarilor legislative aduse in ultimii doi ani legilor justitiei si codurilor penale. Este un pas obligatoriu – pe care nu il mai cerem doar noi, Comisia de la Venetia si toate vocile competente din sistemul de justitie. Il cer si romanii, afectati de efectele cumplite ale incompetentei si coruptiei PSD.

Daca nu o va face acest guvern, va promit ca voi strange o noua majoritate, dupa alegeri, care va face asta”, a declarat Iohannis.

Totodata, seful statului a spus ca respinge abordarea politicianista propusa de Guvernul Romaniei, afirmand ca ar trebui sa se gandeasca daca nu cumva este autorul moral al acestei tragedii.

“Nu ma voi pronunta pe detaliile acestui caz pana la finalizarea anchetei si a rapoartelor pe care le vom discuta, in mod foarte serios, in CSAT. In mod normal, insa, nu ar fi trebuit sa ajungem sa discutam un asemenea caz in CSAT. Si resping abordarea politicianista propusa de Guvernul Romaniei, care ar trebui sa se gandeasca daca nu cumva este autorul moral al acestei tragedii.”, a subliniat presedintele.

In acelasi timp, Klaus Iohannis a cerut guvernului “sa uite de referendumuri absurde, sa isi asume raspunderea, pentru ca ei sunt cei care pot lua decizii si sa adopte solutiile pe care oamenii competenti din sistemul de justitie le stiu”.