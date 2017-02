Iohannis despre bugetul pe 2017, dupa intalnirea cu premierul: Este problematic si riscant

Presedintele Klaus Iohannis, care a discutat, marti, cu premierul Sorin Grindeanu, a transmis ca bugetul de stat pe anul 2017 este “problematic” si “riscant”.

“Bugetul la o prima analiza este unul problematic si riscant. Se prevad venituri care sunt supraevaluate, se prevad cheltuieli foarte mari. Exista riscul real sa se depaseasca deficitul de 3%. Nu putem sa nu vedem ca aici avem de-a face cu o suma extraordinar de mare la asa-numitele credite de angajament. (…)

Toate aceste lucruri le-am transmis Guvernului, care are un punct de vedere propriu pe care probabil ca il va tramsmite si in spatiul public.

In zilele urmatoare, vom aprofunda analiza acestor doua bugete. Vom avea in vedere si punctele de vedere prezentate astazi, dar in ansamblu trebuie sa recunosc ca sunt ingrijorat. Decizia o voi lua in zilele urmatoare”, a spus presedintele.

Klaus Iohannis s-a intalnit, marti dimineata, la Palatul Cotroceni cu premierul Sorin Grindeanu si cu ministrul Finantelor, Viorel Stefan.

Amintim ca bugetul pe 2017 a fost adoptat, saptamana trecuta, in timp record, dupa doar 13 ore de dezbateri in plen, iar acum trebuie promulgat de presedintele Klaus Iohannis pentru a intra in vigoare ca orice lege.

Multi specialisti au remarcat probleme legate de felul cum a fost construit acest buget.