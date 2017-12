Iohannis: Daca isi imagineaza cineva ca adoptarea Legilor Justitiei va ramane fara urmari, e pur si simplu cazut din Luna

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu s-a consultat cu el in privinta modificarilor la Legile Justitiei.

“Pe Legile Justitiei nu am ce sa discut cu premierul. Toader ma evita. Nu vi s-ar fi parut normal, inainte sa declanseze tot circul asta, sa se anunte la mine, ca simplu presedinte ce sunt? Ar fi fost normal sa vina sa spuna ca vrea sa inceapa procedura pe Legile Justitiei. Ministrul Justitiei are alte preocupari”, a spus Klaus Iohannis la o discutie cu jurnalistii.

Seful statului a atras atentia ca exista riscul ca institutiile europene sa activeze Articolul 7 in cazul Romaniei, din cauza Legilor Justitiei, asa cum s-a intamplat azi cu Polonia.

“Exista un risc evident de activare a Articolului 7 si in cazul Romaniei, din cauza Legilor Justitiei. E un risc evident si el exista. Vor fi consecinte externe pe Legile Justitiei. Daca isi imagineaza cineva ca adoptarea acestor legi va ramane fara urmari, este pur si simplu cazut din Luna. Lumea are impresia ca suntem o tara care vrem mai bine sa evitam decat sa avansam”, a subliniat Iohannis.

Intrebat cum isi explica atitudinea lui Toader avand in vedere ca e specialist in Drept, seful statului a spus ca “asta ma intreb si eu. Daca omul e slab, are macar scuza ca nu l-a dus capul. Nu are scuza”.

Jurnalistii i-au atras atentia ca unii magistratii se simt abandonati si l-au intrebat de ce nu ia o pozitie mai ferma pentru a-i apara.

“Nu se simt abandonati, multi mi au spus ca am ramas singurul care ii apara si asa ma si simt”, a spus seful statului.

In ceea ce priveste un eventual referendum pe Justitie, Klaus Iohannis a declarat ca “ma gandesc la el si il pastrez pentru mai tarziu”.

Seful statului nu a vrut insa sa spuna ce va face cu Legile Justitiei in momentul in care vor ajunge la el.

ziare.com