Iohannis convoaca CSAT joia viitoare, dupa scandalul de la Ministerul Apararii

Presedintele Klaus Iohannis va convoca pentru joi, 14 septembrie, o noua sedinta a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), prima dupa demisia lui Adrian Tutuianu de la conducerea Ministerului Apararii.

Purtatorul de cuvant al Administratiei Prezidentiale, Madalina Dobrovolschi, a precizat, joi, in cadrul unei declaratii de presa tinute la Palatul Cotroceni, ca pe ordinea de zi a sedintei CSAT figureaza doua puncte importante: participarea Armatei romane cu o capacitate navala la o misiune sub conducerea NATO si Strategia in domeniul proliferarii armelor de distrugere in masa.

Intrebata despre vizita oficiala in SUA a Ministrului Apararii, programata pentru aceasta luna, Madalina Dobrovolschi a declarat ca schimbarea ministrului nu impiedica aceasta vizita “cu nimic”.

“Presedintele Romaniei a fost informat in permanenta in legatura cu situatia din MApN, a avut un dialog cu premierul, a cerut solutionarea situatiei, lucru care s-a intamplat”, a mai comentat purtatorul de cuvant al Administratiei Prezidentiale.

De asemenea, intrebata de un jurnalist cine va merge in SUA, Adrian Tutuianu, pentru care s-a organizat vizita sau succesorul sau, Madalina Dobrovolschi a declarat ca aceasta “e o chestiune care tine de organizare, de chestiuni administrative”, iar toate detaliile vor fi comunicate la momentul potrivit, “de cei care se ocupa”.

In cadrul declaratiei de presa, purtatorul de cuvant a prezentat programul presedintelui Klaus Iohannis pentru perioada urmatoare, pe agenda figurand participarea la deschiderea noului an scolar, dar si la Adunarea Generala ONU, care va avea loc la New York in perioada 18-23 septembrie, ocazie cu care seful statului va avea mai multe intalniri.

ziare.com