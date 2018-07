Iohannis contesta la CCR Codul Penal: E absolut revoltator. Ce vedem e dictatura majoritatii

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, la scurt timp dupa ce Camera Deputatilor a votat modificarile Codului Penal, ca va contesta legea la Curtea Constitutionala.

Seful statului a criticat modul de lucru al celor de la PSD si ALDE care au incalcat regulamentul parlamentar pentru a trece pe repede-inainte modificarile dorite la legislatia penala.

In plus, Iohannis a anuntat ca si Codul de Procedura Penala va ajunge pe masa judecatorilor constitutionali pentru ca “modificarile sunt fie inutile, fie toxice sau daunatoare”.

“Doresc sa comentez pe scurt acest eveniment absolut revoltator. E inadmisibil cum a transformat PSD-ul procedurile parlamentare. Ce vedem e dictatura majoritatii, profund daunatoare democratiei. PSD a trecut in timp record Codul Penal in Parlament, cu un simulacru de dezbatere. PSD a reusit in scurt timp sa distruga demnitatea actului de legiferare, sa transforme dezbaterile din Parlament intr-o dezbatere lipsita de transparenta, cu un rezultat previzibil. Se trece cu tavalugul peste argumentatia Opozitiei. Despre continutul Codului Penal modificat voi avea o prezentare mai lunga, cand voi contesta la CCR acest act normativ. E bine de stiut ca si Codul de Procedura Penala e in pregatire pentru a fi contestat la CCR. Modificarile sunt fie inutile, fie toxice sau daunatoare si voi folosi toate instrumentele constitutionale pentru a le contesta”, a declarat presedintele.

Votul pe modificarile Codului Penal a fost grabit miercuri. Sedinta a fost tensionata si PSD si ALDE si-au trecut proiectul de lege la limita de 3 voturi.

Mentionam si ca, in timp ce seful statului vorbea de la Cotroceni, in plenul reunit se discuta propunerea lui Iohannis pentru sefia SIE, social-democratul Gabriel Vlase.