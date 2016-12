Iohannis cheama oamenii la vot: Nu ratati, dragi romani, aceasta ocazie! Nu lasati pe altul sa hotarasca pentru voi

Presedintele Klaus Iohannis i-a indemnat din nou pe romani sa mearga sa voteze la alegerile parlamentare de duminica.

“Nu lasati pe altul sa hotarasca pentru voi”, i-a sfatuit seful statului pe cetateni.

Acesta a spus ca absenteismul nu este o solutie si ca romanii trebuie sa voteze chiar daca se decid in ultima clipa pe cine sa aleaga.

De asemenea, presedintele a vorbit despre lupta anticoruptie, laudand DNA, si a subliniat nevoia continuarii combaterii coruptiei.

In ultimul timp, seful statului a facut numeroase apeluri catre cetateni sa iasa duminica la vot. Cel mai recent Iohannis a facut acest indemn joi, la Curtea Constitutionala, unde in doar cateva minute le-a cerut de 8 ori romanilor sa isi exercite dreptul constitutional.

Mai jos, declaratiile presedintelui:

- Am ajuns la finalul campaniei electorale si in acest moment mesajul cel mai important pe care vreau sa il dau romanilor este unul clar si simplu.

- Dragi romani, mergeti la vot! Mergeti la vot si nu lasati pe altul sa hotarasca in locul vostru ce se intampla cu Romania noastra.

- Indiferent daca aveti o optiune sau inca nu aveti o optiune, este important sa mergeti sa votati.

- S-a spus in aceste zile ca aceasta campanie electorala nu a reusit sa emotioneze, cum au reusit alte campanii electorale.

- Totusi, ziua votului produce emotii. Duminica mergem si alegem Parlamentul Romaniei pentru urmatorii 4 ani.

- Este o alegere importanta, pentru ca vrem impreuna sa continuam sa facem Romania mai buna. Este importanta pentru ca trebuie impreuna sa construim o Romanie puternica si prospera.

- Absenteismul nu este niciodata o solutie in ziua votului.

- In democratie, alegatorul devine activ si participant numai in ziua votului. Nu ratati, dragi romani, aceasta ocazie. Mergeti si votati, chiar daca va hotarati in ultimul moment pe cine sa votati.

- Astazi se sarbatoreste ziua internationala a luptei anticoruptie. Coruptia inseamna saracie, stagnare, dispret pentru cetateni, pentru lege. Cum am mai spus, coruptia ucide.

- De aceea, imi doresc o Romaniei fara coruptie.

- De aceea, am spus de fiecare data ca sprijin lupta anticoruptie. De aceea, este important ca in Romania lupta anticoruptie sa continue in forta.

- Apreciez in mod deosebit lupta DNA si a celor care si-au facut datoria ca astazi Romania sa nu mai figureze pe lista tarilor corupte.

- Lupta anticoruptie trebuie sa continue pana cand respectarea legii si corectitudinea devin normalitate, devin regula, pana cand construim o societate care ea insasi nu mai tolereaza coruptia.

- Cred ca suntem pe drumul cel bun, dar este important sa continuam. Ca sa continuam bine, este nevoie sa votam. Va astept duminica la vot.

- Va doresc o zi buna!