Iohannis cere proceduri clare pentru interventii: Cum e posibil sa se adune 50 de oameni dezorganizati dupa un urs? Suntem tara care tot timpul este luata prin surprindere

Presedintele Klaus Iohannis a afirmat joi, la o dezbatere pe tema dezastrelor naturale care are loc la Universitatea de Constructii din Bucuresti, ca in Romania este nevoie de proceduri clare si de oameni instruiti pentru interventii. Seful statului a comentat cazul ursului impuscat miercuri la Sibiu, el intrebandu-se: “Cum e posibil sa existe ISU, Politia, Politia locala, sa se adune 50 de oameni dupa un urs, si in final, in loc sa vine cineva de la DSV cu o pusca cu tranchizilizante, sa zica ‘Impusca-ti-l’? Nu am fost acolo, dar din film am vazut pur si simplu ca a fost speriat si a fugit. Nu era mai simplu ca in loc de 50 de oameni neinstruiti si dezorganizati sa avem acolo 2-3 oameni pregatiti?”

Klaus Iohannis a subliniat ca “Daca vorbim de proceduri, felul in care se intervine e de multe ori discutabil. E nevoie de proceduri, de reguli de interventii mult mai ferme si mult mai clare”, el criticand faptul ca “De ce ne ia totul prin surprindere? De ce suntem mereu surprinsi? Nu suntem noi romanii capabili sa depasim aceasta faza in care suntem mereu surprinsi.”

Seful statului spune ca “E nevoie de proceduri, de reguli de interventii mult mai ferme si mult mai clare. Acolo unde este posibil, e nevoie sa intervenim inainte. Noi suntem tara care tot timpul este luata prin surprindere. Inundatiile ne iau prin surprindere. Sigur, nimeni nu poate sa previna ploaia, dar putem sa construim un baraj si putem sa decolmatam albiile. Aproape invariabil prima ninsoare ne ia prin suprindere, cu toate ca stim ca, de regula, vine iarna si putem sa angajam firme care se ocupa de deszapezire in timp util, dar n-o facem.”

Presedintele a povestit ca “Sibiu este orasul meu si am urmarit stupefiat acele imagini cu un urs care se plimba prin oras si pur si simplu e impuscat.”

“Pentru a preveni emotii puternice si negative, e nevoie de proceduri clare pentru oamenii care ar trebui sa intervina. La nivel de minister trebuie sa se stabileasca clar cine intervine. Nu e prima data si nu va fi ultima data. Cum avem oameni instruiti sa stinga un foc, cum avem oameni pregatiti sa descarcereze oameni in caz de accidente, tot asa sa avem si cativa care prind un animal care s-a ratacit in oras. Nu este un dezastru natural daca un urs intra intr-un oras, dar emotia care se creeaza este comparabila cu emotia in cadrul unui dezastru natural”, a mai spus Klaus Iohannis.

“De ce ne ia totul prin surprindere? De ce suntem mereu surprinsi? Nu suntem noi romanii capabili sa depasim aceasta faza in care suntem mereu surprinsi?”, a intrebat Klaus Iohannis.

“De la cei care ne conduc, de la presedinte pana la Guvern si institutii, trebuie sa avem proceduri clare. Procedura trebuie scrisa in asa fel incat omul simplu care trebuie sa o aplice, cand o citeste, sa o inteleaga. Fara aceste norme nu putem avea interventii simple. E acelasi lucru valabil si la sanatate: e mult mai simplu sa avem preventie decat sa ajungi la medic cand trebuie sa se intervina chirurgical”, a incheiat seful statului.

HotNews