Iohannis cere Guvernului sa amane “revolutia fiscala”: E lesne de inteles de ce protesteaza romanii. Bine au facut!

Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni seara ca Guvernul ar face mai bine sa amane “revolutia fiscala” pana va veni cu studii de impact si analize serioase. Totodata, seful statului a spus ca protestele romanilor sunt justificate, avand in vedere ca PSD si ALDE actioneaza “mereu impotriva tuturor”.

“Cred ca va amintiti ca acum putine zile mi-am aratat intregul scepticism fata de anuntatele modificari in legislatia fiscala, am numit acest comportament o topaiala fiscal-bugetara si tot ce am vazut la TV si am auzit si azi imi confirma ca evaluarea mea a fost cat se poate de exacta. As fi preferat sa vad un Guvern hotarat sa faca evaluari serioase, simulari facute de specialisti. Nu am vazut asa ceva, ci intalniri intre aceiasi initiatori.

Am vazut cu totii ca in afara de initiatori toata lumea e impotriva. Asta trebuie sa dea de gandit oricui vrea sa faca modificari atat de ample. Minim minimorum s-ar impune o amanare semnificativa, un studiu fundamentat si apoi lucrurile se pot discuta in liniste. E total, dar total inoportun sa se tinteasca ca data de implementare 1 ianuarie 2018″, a spus seful statului.

El a lasat insa sa se inteleaga ca lucrurile inca s-ar putea schimba. Intrebat de anuntul ministrului de Finante Ionut Misa conform caruia, in ciuda a ceea ce declarase Tudose, ordonanta cu modificarile fiscale va fi adoptata miercuri, Iohannis a raspuns: “Vom vedea ce se va intampla in Guvern”.

In ce priveste protestul masiv de duminica seara din intreaga tara, presedintele a spus ca “bine au facut romanii” ca au iesit in strada sa-si spuna parerea.

“Este lesne de inteles de ce protesteaza romanii, abordarile pe aceste modificari (la Legile Justitiei, n.red.) sunt in primul rand lipsite de transperanta. Si aici sunt schimbari care se doresc facute impotriva sistemului. Aceasta abordare a PSD si ALDE de a merge mereu impotriva tuturor este neproductiva. Romanii bine au facut ca si-au spus parerea!”, a mai spus seful statului.

Intrebat daca are de gand sa cheme partidele de la guvernare la consultari, avand in vedere ca se pare ca iar exista disensiuni atat la nivelul partidelor, dar si in coalitie, Iohannis a raspuns negativ: “Sa-si rezolve problemele”.

Cat despre faptul ca Legea Salarizarii e in pericol daca masurile fiscale nu sunt adoptate, seful statului a spus ca nici acest act normativ nu e dintre cele mai bine gandite.

“M-a intrebat cineva cum vad aceste schimbari si am spus ca sunt carpeli. Avem o Lege a Salarizarii care n-a fost gandita foarte profund, pentru a o aplica e nevoie de astfel de carpeli care in loc sa repare mai rau strica”, a fost raspunsul presedintelui.

Cand jurnalistii i-au spus ca totusi el a promulgat Legea Salarizarii, Iohannis a spus: “Ar fi interesant daca as putea sa opresc legi prost facute”.

Amintim ca, potrivit Constitutiei, presedintele poate retrimite in Parlament o singura data o lege si o poate ataca la Curtea Constitutionala daca are temei, dupa care e obligat sa o promulge. PSD l-a amenintat inca de la inceput pe Iohannis ca in cazul in care retrimite legea in Parlament, ea va fi votata exact la fel, astfel ca nu va avea ce sa faca decat sa o promulge in forma initiala.

ziare.com