Iohannis cere Guvernului Grindeanu sa retraga ordonantele pe Justitie

Presedintele Klaus Iohannis a cerut, vineri, Guvernului Grindeanu sa retraga ordonantele de urgenta privind gratierea colectiva si modificarea Codurilor Penale, criticand atat continutul actelor normative, cat si modul in care au fost lansate in dezbatere publica.

“Proiectele de ordonante de urgenta privind gratierea si modificarea Codurilor Penale sunt neavenite, inacceptabile si par a fi facute cu dedicatie, o spun cele mai autorizate voci din Justitie. Parchetul General, DNA, Inalta Curte de Casatie si Justitie, DIICOT, asociatiile magistratilor si organizatii ale societatii civile s-au pronuntat ferm impotriva modificarii cadrului legislativ referitor la coruptie, abuz in serviciu si integritate, in regim de urgenta, fara analize obiective si in conditii de totala netransparenta.

Sunt suficiente argumente care sa determine Guvernul sa retraga aceste ordonante de urgenta”, arata presedintele Klaus Iohannis intr-o postare pe Facebook care a strans in doar 9 minute peste 3.100 de likes si aproape 250 de shares.

Presedintele Klaus Iohannis a blocat adoptarea celor doua ordonante de urgenta in sedinta de miercuri, in conditiile in care Guvernul Grindeanu nu prezentase public anterior ordinea de zi si nici continutul celor doua acte normative, acest lucru intamplandu-se doar dupa ce seful statului a venit inopinat la Palatul Victoria.

Ministrul Justitiei, Florin Iordache, si-a asumat personal cele doua ordonante de urgenta, cea a gratierii continand explicit data de 18 ianuarie 2017.

Reprezentantii Inaltei Curti, DNA si Parchetului General au reclamat faptul ca nu au fost consultati si au criticat dur prevederile celor doua acte normative.

In replica, ministrul Justitiei a declarat pentru Ziare.com ca nu vor scapa criminali si violatori, iar pedepsele cu suspendare sunt deja… gratiate.

Sindicalistii din penitenciare au explicat ca dupa gratiere, inchisorile se umplu la loc in cel mult un an si jumatate, solutia corecta pentru rezolvarea crizei fiind construirea de noi inchisori.

Si societatea civila a reactionat vehement, criticand faptul ca Guvernul modifica prin ordonanta de urgenta Codurile Penale si da gratiere colectiva, acesta fiind un atribut constitutional al Parlamentului.

Totodata, dupa ce subiectul a fost deschis in spatiul public, mii de persoane au iesit in toata tara la proteste de strada, cerand Guvernului sa renunte la cele doua ordonante.

De asemenea, o petitie online a adunat in foarte scurt timp zeci de mii de semnaturi.

In tot acest timp, presedintele PSD Liviu Dragnea – unul dintre beneficiarii gratierii colective si modificarilor facute la Codurile Penale, alaturi de alti “condamnati de lux”, printre care Dan Voiculescu si Sorin Ovidiu Vintu – s-a aflat in vizita in Statele Unite, impreuna cu premierul Sorin Grindeanu.

CSM a anuntat ca va trimite un punct de vedere la Guvern in data de 27 ianuarie.

Miercuri, 25 ianuarie, cand ar trebui sa aiba loc urmatoarea sedinta de guvern, care va fi condusa de premierul Grindeanu, presedintele Klaus Iohannis nu se va afla in tara, ci la Strasbourg, unde va participa la Consiliul Europei.

ziare.com