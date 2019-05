Iohannis cere demiterea de urgenta a lui Teodor Melescanu si Carmen Dan

Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a cerut miercuri demiterea de urgenta a ministrului de Exeterne, Teodor Melescanu, si a celui de Interne, Carmen Dan, pentru proasta organizare a alegerilor de duminica.

“Dupa atatea probleme, este evident ca trebuie sa existe si urmari politice. Cei care au organizat prost alegerile trebuie sa plateasca cu functia. Atentie, vorbesc de urmarea politica. Ca ulterior se gasesc si alte probleme, discutam apoi.

Asadar, pentru ca nu au stiut sa isi dea demisia de onoare solicit demiterea imediata a ministrului de Externe si a doamnei ministru de Interne. Imediat insemnand imediat!”, a spus Iohannis.

In acelasi timp, seful statului a anuntat ca va infiinta la nivelul Administratiei Prezidentiale o comisie mixta care va lucra la buna organizare a alegerilor prezidentiale. Iohannis a spus ca ia aceasta decizie pentru ca nu are incredere in guvern.

“Am vazut cu totii, cu mare tristete, imaginile cu mii si mii de romani stand la cozile interminabile, oameni care au mers dimineata la vot si au ajuns sa voteze seara. Oameni care au mers la pranz la vot, au stat pana seara si nu au mai apucat sa voteze. Probleme peste probleme, aceste probleme trebuie rezolvate insa urgent, fiindca vine urmatorul tur de scrutin.

Si fiindca nu am incredere in Guvern sa gaseasca solutii, voi infiinta la nivelul Administratiei Prezidentiale o comisie mixta, care va incepe sa lucreze. Rolul Comisiei este de a identifica problemele majore, de a veni cu solutii si de a propune aceste solutii autoritatilor care pot veni cu modificari”, a anuntat seful statului.