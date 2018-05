Iohannis avertizeaza iar Guvernul: O harababura totala! Mai aveti bani pentru pensii si salarii pana la sfarsitul anului?

Presedintele Klaus Iohannis a lansat marti un nou avertisment la adresa Guvernului Dancila, atragand atentia ca absorbtia de fonduri europene este la un nivel ingrijorator de scazut.

Seful statului a atras atentia ca din 31 de miliarde de euro, fondurile alocate Romaniei in perioada 2014-2020, pana acum nu au fost folosite nici macar 5 miliarde de euro. In plus, Iohannis a criticat Guvernul ca nu are datele publicate la zi pe acest subiect, asa ca a fost nevoit sa isi faca cercetarea de pe site-ul Comisiei Europene.

Pe de alta parte, seful statului a cerut coalitiei PSD-ALDE sa spuna clar ce are de gand sa faca cu Pilonul II de pensii, aratand ca toate scenariile avansate, dar neasumate pot induce ideea ca Guvernul a ramas fara bani. Asadar, Iohannis a cerut Executivului sa spuna public daca mai are bani sa plateasca salariile si pensiile pana la sfarsitul anului.

Raspunsurile ar putea veni in scurt timp, pentru ca Guvernul a anuntat ca vicepremierul Viorel Stefan va sustine declaratii de presa la Palatul Victoria, de la ora 19:00.

ziare.com