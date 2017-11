Iohannis ataca dur Guvernul: Cui foloseste aceasta mega-topaiala fiscala? Salariatul castiga in plus fix 3 lei

Presedintele Klaus Iohannis a sustinut o declaratie de presa, joi, de la Palatul Cotroceni.

Seful statului a vorbit despre ultimele masuri fiscale anuntate de Guvern pe care le-a criticat foarte dur.

Iohannis a avertizat Coalitia de Guvernare PSD-ALDE sa dea dovada de responsabilitate si sa renunte la acest tip de politica fiscala, despre care, spune seful statului, nu ajuta pe nimeni.

Presedintele a adus in discutie si scaderea contributiilor la Pilonul II de pensii despre ca a spus ca nu este un lucru bun.

Referitor la propunerile pentru modificarea Legilor Justiei, seful statului a sustinut ca reprezinta o ciopartire a legislatiei.

Declaratiile presedintelui Klaus Iohannis:

- Daca va amintiti acum cateva luni de zile cand am investit acest Guvern am avut o solicitare simpla si clara. I-am rugat sa termine cu aceasta topaiala fiscal bugetara. Nu s-a intamplat asa. Vreau sa va prezint cateva cifre si evaluari in legatura cu situatia economica.

- Romania traverseaza o perioada de crestere economica. In sine este o veste foarte buna. Cresterea economica e record in UE. Dar aceasta crestere, din pacate, are vulnerabilitati care trebuie cunoscute. Prima: Cresterea se bazeaza preponderent pe consum si astfel de crestere nu este, in general, vazuta ca o crestere sustenabila, de durata. Lipseste partea de investitii.

-Au scazut nepermis de mult investitiile publice. Au rol important in echilibrarea economiei. Au scazut cu peste 20% fata de aceeasi perioada a anului trecut si cand oricum nu a fost pe roz.

-Veniturile fiscale. Suntem intr-o situatie foarte ciudata. Economia creste si veniturile fiscale scad. In loc sa avem mai multi bani la buget, culmea, avem mai putini bani la buget. Ca sa va dau doar un exemplu graitor. Se stie ca performanta incasarii veniturilor fiscale se masoara in procent din PIB. In acest an colectarea a ajuns la un minim istoric de 25% si ceva din PIB fata de cum ne-am propus de 35%. 35% ar fi putin in comparatie cu alte tari europene, dar 25% este extrem, extrem de putin si ar trebui sa ne ingrijoreze.

-Avem o crestere record a PIB-ului si tot o crestere record a datoriei. Guvernul se comporta un om care castiga mai mult, dar se imprumuta si mai mult si lasa plata datoriilor copiilor si nepotilor. E un comportament care nu trebuie sa ne incurajeze sa continuam.

-Masuri fiscale. Comisia Europeana. Atentie! Comisia Europeana a declansat procedura de deviatie semnificativa in privinta deficitului bugetar. Ce inseamna? In privinta comportamentului fiscal am cam luat-o pe aratura. Am pierdut predictibilitate si sustenabilitate. Singurul lucru care se mai poate prezice nu merge bine. Aceasta predictibilitate este vitala intr-o economie sanatoasa. La fel cum sustenabilitatea este vitala. Adica sa avem politici publice si masuri care permit o crestere in continuare.

-Guvernul a anuntat un pachet de masuri fiscale. Se pare ca zilele acesta va intra in discutia Guvernului si din acest motiv fac declaratia de azi ca acest pachet nu este clamata revolutie fiscala si cred ca se va transforma intr-o bulversare fiscala.

-Se propune trecerea contributiilor de la angajator la angajat si o reducere a impozitului pe venit. La prima vedere pare un lucru interesant, dar o analiza mai apropundata arata ca aceste masuri mai degraba complica problemele decat sa le rezolve.

-Coalitia vine cu acea taxa de solidaritate sau cum au numit-o. Pai ori transferam ori nu transferam? Deci in realitate transferam partial, dar pentru oameni ce iese de aici? Bun. Mare bulversare mare. In buzunar ce ramane? Culmea. Nimic. Nimic nu se schimba in buzunarul romanilor.

-Am facut un calcul si ca sa nu fiu acuzat ca folosesc un exemplu de salariu mic sau mare am facut un calcul pe salariul mediu brut. Aplicam masurile propuse de Coalitia PSD ALDE si implementate cu mult entuziasm de Guvern. Daca pornim de la premisa ca angajatorul este de buna credinta. La un total cost al angajatorului de 4.086 de lei salariatul castiga in plus fix 3 lei. Marea revolutie fiscala facuta de PSD ALDE aduce unui om care castiga acum 2.335 de lei inca 3 lei in plus. Nu e rau ca ar castiga, dar promisiunea PSD ALDE ca ar creste este pur si simplu falsa. Pai daca politica PSD ALDE vizeaza cresterea salariilor ele de ce nu cresc? De ce este nevoie de aceasta mega topaiala fiscal bugetara. Exista ingrijorari in mediul economic ca in realitate vor fi salarii intregi unde salariile vor scadea in urma acestor masuri si atunci putem sa ne intrebam cui foloseste aceasta topaiala fiscala. Romanilor sigur nu.

-Solicit coalitiei aflate la Guvernare sa dea dovada de responsabilitate si sa renunte la acest tip de politica fiscala care nu ajuta pe nimeni. Recomand prudenta fiindca nu imi doresc o politica de azi pe maine. Romania are nevoie de o politica nu care rezolva problemele astazi si maine sa apara probleme mai grave. Sa judece la rece sa nu bage Romania intr-o aventura economica cu final trist.