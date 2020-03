Iohannis, apel la romanii din diaspora: Cu tristete, dar si cu sinceritate, nu veniti acasa de sarbatori!

Presedintele Klaus Iohannis are un mesaj pentru romanii care traiesc peste hotare, in contextul pandemiei de coronavirus si restrictiilor de circulatie impuse de tarile afectate: Nu veniti acasa de sarbatori!

Seful statului a avut azi o videoconferinta cu premierul Ludovic Orban, ministrul de Interne Marcel Vela, prefectii si sefii institutiilor publice deconcentrate pe tema gestionarii pandemiei.

In cadrul videoconferintei, Iohannis a facut apel la romanii din diaspora sa nu se intoarca in tara cu ocazia sarbatorilor pascale, pentru a limita raspandirea coronavirusului.

“Un cuvant doresc sa spun si despre romanii din afara granitelor, despre romanii din diaspora. Se apropie sarbatorile pascale. Trebuie sa le spunem cu tristete, dar si cu sinceritate, sa nu vina in acest an acasa de sarbatori. In Europa practic nu se mai poate circula. Este foarte, foarte complicat.

Iar atunci cand totusi vin in tara, conform normelor in vigoare stabilite de experti, ei trebuie sa intre direct in izolare sau in carantina, de la caz la caz. Si atunci ce rost ar avea sa vina, ca sa ajunga in carantina sau in izolare pentru cel putin doua saptamani?”, a afirmat presedintele Iohannis.

El a facut apel la autoritati sa transmita “pe toate canalele” ca “romanii din afara granitelor ne sunt dragi. Ne dorim sa-i vedem, ne-am dori sa fim impreuna, dar in acest an, de aceste sarbatori, nu se poate”.

“Este trist, dar trebuie sa fim sinceri pentru a nu crea asteptari care pe urma nu se implinesc”, a punctat seful statului.

Presedintele a mai subliniat ca e “foarte important sa intelegem cu totii gravitatea situatiei, dar, in acelasi timp, este foarte important sa nu cadem in panica, sa nu cadem in depresie si sa ne dam seama ca depinde de noi sa ingradim raspandirea acestei boli, depinde de fiecare dintre noi si de fiecare autoritate pe care o conducem noi”.

