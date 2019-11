Iohannis anunță o dezbatere electorală cu jurnalisti si politologi, fără Viorica Dăncilă

Președintele Klaus Iohannis susține o conferință de presă la sediul central al PNL. Este prima sa conferință de presă în campania electorală și prima susținută în afara Administrației Prezidențiale.

Principalele declarații ale președintelui:

După primul tur al alegerilor prezidențiale cred că este momentul să analizăm ce s-a întâmplat, ce credem că s-ar putea întâmpla.

Multumesc românilor care au venit în număr mare la vot. Mulțumiri speciale Diasporei, care s-a mobilizat în mod exemplar și în condiții mai bune, au avut la dispoziție, inclusiv la cererea mea, mai multe secții, trei zile de vot. Mulțumire specială celor care m-au votat pe mine.

Noul guvern Ludovic Orban a organizat impecabil partea care revine guvernului în organizarea alegerilor, nu am avut incidente notabile.

Alegerile din primul tur au fost o victorie pentru mine și o înfrângere pentru PSD, a fost cel mai prost rezultat al PSD din ultimii 30 de ani.

PSD, care de 30 de ani e o piedică în dezvoltarea României, iar în ultimii 3 ani au reușit să ne ducă pe toți într-o stare de aproape disperare. A guvernat împotriva românilor, a încercat să acapareze justiția, să legifereze pentru hoți.

Românii le-au dat câteva lecții pesediștilor. Sunt în curs de realizare a ceea ce am numit România normală, primul pas semnificativ s-a făcut în 26 mai, la alegerile europarlamentare și referendumul pe justiție.

Am dovedit că pot să coagulez forțele de dreapta și în acest fel s-a produs schimbarea de guvern.

În acești ani am dovedit că mă implic eficient pentru îmbunătățirea securității României. De la început am coagulat toate forțele politice pentru a asigura acel 2% pentru apărare.

Și la finalul mandatului am dovedit că pot să opresc PSD.

E o conferință de presă, nu asta este dezbaterea. De ce nu accept o dezbatere cu candidata PSD. Acum câteva minute am spus câteva lucruri despre PSD.

Doamna Vasilica Viorica Dăncilă, fost prim-ministru dat jos prin moțiune de cenzură, a fost parte activă a tututor mârlăniilor pesediste, a sprijinit activ tentativele de acaparare a justiției. Asta a fost ușor de văzut, a fost o persoană foartă activă în a guverna împotriva românilor.

Doamna Dăncilă reprezentata unui partid antidemocratic, nereformat, care a guvernat împotriva românilor și acum în campanie electorală mimeaza candidatul democrat și se așteaptă să fie tratată cu mare mare respect.

Nu accept o dezbatere cu astfel de persoană care reprezinta tot ce este mai rău în politica ultimilor ani din România. Nu pot să legitimizez comportamentul mizerabil al PSD din ultimii ani acceptând o dezbatere cu candidata PSD. Eu îmi doresc o Românie fără PSD și, ca să fiu bine înțeles, îmi doresc o Românie fără PSD în structurile de conducere. Eu lupt pentru o Românie normală, în conceptul meu nu este loc pentru un astfel de PSD.

S-a discutat mult despre dezbatere, despre rolul ei. Înțeleg perfect nevoia, dorința de a avea o dezbatere reală, așezată. Voi organiza eu, cu echipa mea, o dezbatere, marți seara, la care vor fi invitați să dezbată împreună cu mine, vor fi invitați formatori de opinie, jurnaliști.

Despre regrete:

Au fost ani complicați, pot să spun că am reușit în acești ani, cu toate că a guvernat PSD, să țin România în perioada euroatlantică. Mi-aș fi dorit să lucrez cu un guvern care să lucreze pentru români.

Despre vacanțe și munca la Cotroceni:

O săptămână normală de muncă la Cotroceni arată diferit de la o săptămână la alta. Ziua începe dimineața și uneori se termină la 6 seara, alteori la miezul nopții.

E foarte interesant că lumea a urmărit sper, cu drag, că președintele lor poate să rupă câte o zi, câte o sâmbătă, câte o duminică. Am fost plecat în 5 ani în 3 vacanțe. Poate vă va surprinde, chiar dacă am fost plecat, am lucrat. Nu există concediu pentru președinte. Am lucrat pe documente, inclusiv documente scrise. În ultimii 2 ani nu am mai avut vacanțe deloc pentru că am stat să păzesc România de PSD-ști.

