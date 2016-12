Iohannis anunta ca va promulga legea majorarilor salariale in Educatie si Sanatate

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca va promulga legea care majoreaza salariile din Educatie si Sanatate cu 15%, dupa ce magistratii CCR au decis ca este constitutionala.

Iohannis avea posibilitatea sa o intoarca in Parlament, insa o singura data. Intrebat, in cadrul declaratiilor de presa de dupa consultarile cu partidele, ce va face, presedintele a raspuns scurt: “O voi promulga”.

Reamintim ca legea care majoreaza salariile din Educatie si Sanatate a fost contestata la CCR atat de Guvern, dar si de catre PNL. CCR a cumulat cele doua sesizari, pentru ca motivarile au fost similare.

Guvernul a acuzat ca modificarile aduse OUG 20, referitoare la cresterea lefurilor in cele doua domenii, s-au facut in Parlament intr-o abordare populista, electorala, fara o analiza si fara o dezbatere solida.

Mai mult, premierul Dacian Ciolos avertiza in noiembrie ca daca va intra in vigoare legea “risca din nou sa puna orice guvern va veni in imposibilitatea de a adopta o lege a salarizarii unitare”, care sa rezolve problema inechitatilor din sistemul public.

Dacian Ciolos a subliniat atunci si ca, la dezbaterile din comisii, fiind intrebat de secretarul de stat de la Ministerul Muncii daca s-a facut o analiza de impact, presedintele Comisiei de Munca “a raspuns ca da si ca impactul este devastator”.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a contrat atunci pozitia Guvernului Ciolos, sustinand ca sunt bani si promitand sindicalistilor ca majorarile vor fi facute. Miercuri, dupa anuntul venit de la CCR, Dragnea s-a aratat bucuros si i-a cerut lui Iohannis sa o promulge cat mai repede astfel incat majorarile sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2017.