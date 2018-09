Iohannis: Am suspendat sedinta CSAT. Guvernul sa vina cu un alt proiect de rectificare de buget

Presedintele Klaus Iohannis a facut o declaratie de presa la finalul sedintei Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), convocata la cererea Guvernului pentru avizarea propunerilor de rectificare a bugetelor institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale.

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca a suspendat sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) fara a emite avizul necesar pentru rectificarea bugetara si a cerut Guvernului sa vina cu un nou proiect.

Seful statului a spus, din nou, ca nu intelege de ce au fost taiate fonduri de la instituriile din domeniul securitatii nationale, avand in vedere ca rectificarea, atat prima varianta cat si cea publicata aseara, este puternic pozitiva.

“Este inexplicabil de ce s-a institat pe diminuarea fondurilor institutiilor din domeniul securitatii. Nici azi Guvernul nu a venit cu explicatii.

Directorii institutiilor au aratat ca in aceste conditii nu se pot stabili obiectivele, obiective stabilite tot in CSAT. Avand in vedere toate acestea, nu s-a putut obtine consens, adica unanimitate in CSAT, si nu s-a putut emite avizul CSAT. Am luat decizia sa suspend CSAT”, a declarat Klaus Iohannis.

Seful statului a subliniat ca prin suspendarea sedintei CSAT “am creat posibilitatea ca Guvernul sa vina cu un nou proiect de rectificare bugetara, sa se revina la discutii, la colaborari si imediat ce situatia va fi remediata se va putea obtine avizul CSAT”.

Avizul CSAT in cazul rectificarii bugetare este consultativ, insa pentru bugetele institutiilor din domeniul securitatii nationale este obligatoriu. Astfel, fara acest aviz, Guvernul nu poate taia banii de la aceste institutii, asa cum anuntase ca are de gand pentru plati lunare, precum pensii si salarii.

Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat marti, inaintea sedintei, ca rectificarea nu este conditionata de un aviz pozitiv din partea CSAT.

“La CSAT deciziile se iau pe baza de consens, dar in final momentul rectificarii nu poate fi conditionat de un aviz pozitiv din partea CSAT”, a declarat Teodorovici.