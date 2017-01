Iohannis a semnat trecerea in rezerva a lui Coldea: Parlamentul are multa treaba in domeniul securitatii nationale

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti seara ca a semnat trecerea in rezerva a generalului Florian Coldea, fost adjunct al sefului SRI.

Iohannis a tinut sa sublinieze ca serviciile secrete sunt foarte importante pentru securitatea nationala si ca este bine ca s-a discutat in aceste zile despre acestea si despre rolul lor, precum si despre controlul parlamentar al acestora.

Totodata, presedintele a explicat importanta trasarii a doua “linii rosii” – “felul cum se relationeaza serviciile secrete la politica” si a doua linie care “sa defineasca cat de mult trebuie sau pot sa se implice politicienii in serviciile secrete”.

De asemenea, Iohannis a precizat ca Parlamentul “are multa treaba in domeniul securitatii nationale” si ca este nevoie de modernizarea sau imbunatatirea a cel putin 12 legi din acest domeniu.

Nu in ultimul rand, seful statului a facut un apel catre majoritatea parlamentara sa dovedeasca maturitate si a subliniat ca va fi important de vazut felul in care aceasta va aborda chestiunea amnistiei si gratierii.

Iata declaratiile presedintelui Klaus Iohannis:

- Am semnat cele doua decrete care il privesc pe generalul Coldea de la SRI.

- Este vorba despre eliberarea din functie si trecerea in rezerva.

- Serviciile secrete sunt foarte importante pentru securitatea nationala. Cateodata, opinia publica nu stie multe despre ce fac.

- La prima vedere, aceste discutii pot parea contraproductive, insa eu cred ca este bine ca s-a discutat in aceste zile despre serviciile secrete, despre locul si rolul lor, s-a discutat despre controlul parlamentar – si bine ca s-a discutat -, s-a discutat despre comisiile care trebuie sa verifice activitatea serviciilor secrete.

- Pentru ca serviciile secrete sa-si faca treaba bine si pentru ca politicienii sa-si faca treaba bine, este important sa trasam cel putin doua linii rosii.

- Una se refera la felul cum se relationeaza serviciile secrete la politica sau, mai simplu spus, daca e bine sau nu e bine ca serviciile secrete sa se amestece in politica. Acest lucru trebuie foarte bine clarificat. Parerea mea, ca nu este bine sa fie lasate serviciile secrete sa se amestece in politica.

- Cealalta a doua linie rosie trebuie sa defineasca cat de mult trebuie sau pot sa se implice politicienii in serviciile secrete. Nici aceasta nu este buna.

- Daca vrem sa avem servicii secrete puternice care sa isi faca treaba bine si politicieni linistiti si multumiti de felul in care relationeaza cu serviciile, este nevoie de un control parlamentar efectiv, eficient si transparent.

- Pentru a avea un astfel de control parlamentar, este nevoie de negocieri intre putere si opozitie.

- Serviciile secrete raman, procedurile raman si, in definitiv, cred ca toti romanii isi doresc ca serviciile secrete sa fie bine conduse.

- Aceste lucruri ar fi bine sa le ia in discutie noul Parlament si sa le lamureasca. Are multa treaba in domeniul securitatii nationale.

- Impreuna cu consilierii mei, am numarat inca o data si am constatat ca este nevoie de modernizarea sau imbunatatirea a cel putin 12 legi din domeniul securitatii nationale, la care jumatate se refera la munca si domeniul de activitate al serviciilor secrete.

- Avem o noua majoritate in Parlament. Aceasta are evident un rol foarte important, rolul hotarator in felul in care se abordeaza aceste chestiuni legate de securitatea nationala. Aceasta majoritate cred ca va trebui sa dovedeasca, in aceasta speta a securitatii nationale, daca este matura sau mai are de lucru.

- Masura majoritatii va fi felul in care abordeaza legislatia in domeniul securitatii nationale, inclusiv al serviciilor secrete, si al legilor justitiei, in special o posibila abordare legislativa de tip amnistie si gratiere.

- Ce fel de majoritate parlamentara vom avea? Deocamdata noua majoritate nu a facut nimic. Si-a impus cativa sefi de comisii, si-a votat cateva promisiuni populiste din campanie.

- Vom avea o majoritate care vrea sa impuna legea majoritatii, indiferent de ce se discuta? Care va vrea sa dovedeasca ca face jocurile in Parlament? Care va dori sa albeasca dosarele celor incriminati?

- Sau vom avea o majoritate matura, care va intelege ca Romania e numai una si care va veni langa presedinte, sa garanteze securitatea nationala, statul de drept?

- Imi doresc o majoritate matura, o astept.

- Va doresc o seara buna!

Declaratiile sefului statului vin in aceeasi zi in care SRI a transmis ca generalul Florian Coldea a cerut sa fie eliberat din functie, dupa aproape 12 ani de cand ocupa acest post. In acest sens, directorul SRI, Eduard Hellvig, a solicitat presedintelui Romaniei trecerea in rezerva a lui Coldea.