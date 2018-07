Iohannis a semnat numirea lui Oliver-Felix Banila ca sef al DIICOT

Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru numirea in functia de procuror-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism a lui Oliver-Felix Banila.

Numirea este valabila pentru o perioada de 3 ani, anunta Administratia Prezidentiala.

Astfel, presedintele a acceptat propunerea ministrului Justitiei pentru DIICOT, in pofida unul apel public al procurorilor din institutie.

Procurorii DIICOT au decis, in Adunarea Generala, sa ii trimita presedintelui Klaus Iohannis o scrisoare in care sa ii solicite respingerea propunerii de numire a lui Felix Banila la conducerea Directiei, potrivit unor surse judiciare.

Procurorii DIICOT au transmis, in solicitarea catre presedintele Klaus Iohannis, ca proiectul conceput de Felix Banila arata in mod clar ca acesta nu s-a documentat corespunzator, nu cunoaste si nu intelege structura, competenta si aspiratiile Directiei, arata sursa citata.

Totodata, acestia apreciaza ca avizul pozitiv dat de catre CSM a transformat “serioasele carente in cunoasterea activitatii, organizarii si functionarii DIICOT demonstrate de candidat prin raspunsurile oferite la numeroasele intrebari avand acest obiect in adevarate calitati precum: profesionalism, buna cunoastere a sistemului judiciar si a problemelor reale cu care se confrunta acesta, prezentand o viziune de ansamblu asupra activitatii DIICOT si identificand solutii pentru imbunatatirea activitatii structurii “.

Procurorii DIICOT se mai intreaba, in documentul transmis sefului statului, “cum poate fi adecvata functiei de procuror-sef DIICOT nominalizarea facuta, in conditiile in care candidatul nu vorbeste nicio limba straina?”.

Amintim ca pe 5 iunie Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a avizat pozitiv propunerea ministrului Justitiei de numire a procurorului Felix Banila la conducerea DIICOT.

Felix Banila, in varsta de 46 de ani, este procuror la Parchetul Tribunalului Bacau. In perioada 2010 – 2017, el s-a aflat la conducerea Parchetului Tribunalului Bacau. In 2016, Banila a candidat pentru un post in CSM, fara succes.

Conform legii, procurorul-sef al DIICOT este numit de presedintele Romaniei, la propunerea ministrului Justitiei, cu avizul consultativ al CSM. Numirea se face pe o perioada de trei ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data.

Banila ii va lua locul la DIICOT lui Daniel Horodniceanu, care si-a incheiat mandatul in luna mai, iar ulterior a asigurat interimatul pe functie, prin decizia lui Augustin Lazar, procurorul general.

