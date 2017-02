Iohannis a mers in mijlocul protestatarilor de la Cotroceni

Presedintele Klaus Iohannis a facut un gest neasteptat, miercuri seara, si a mers la protestul din fata Palatului Cotroceni si a stat putin de vorba cu cei care il contesta.

In momentul in care a ajuns in mijlocul multumii, oamenii au inceput sa strige “demisia” si sa il huiduie.

Iohannis a stat de vorba cu 2-3 oameni, insa nu a putut comunica prea bine cu acestia, pentru ca manifestantii au inceput sa tipe la el.

Tot ce s-a putut auzi din vacarmul general este ca presedintele le-a spus protestatarilor: “Suntem cu totii romani”.

Dupa cateva minute, presedintele s-a retras in Palatul Cotroceni.