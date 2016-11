Interviul cu Ciolos interzis la TVR: Premierul cere sa nu mai fie difuzat deloc

Premierul Dacian Ciolos a comentat, marti, faptul ca TVR a decis sa nu difuzeze in weekend un interviu cu el realizat pentru emisiunea “Viata satului” pe motiv ca a inceput campania electorala si seful Guvernului este imaginea unuia dintre partidele politice.

“Premierul Dacian Ciolos se pronunta categoric impotriva difuzarii interviului la o alta data, alt interval orar sau alt canal al SRTV in afara celor agreate cu realizatorul emisiunii inainte de inregistrarea interviului, adica 27 noiembrie 2016, ora 10:45 pe canalul TVR 1 in cadrul emisiunii ‘Viata satului’”, se arata intr-un comunicat al Executivului remis Ziare.com.

Seful Guvernului a transmis ca nu autorizeaza difuzarea materialului intr-un spatiu de dezbatere electorala al nici unui partid, pentru ca interviul era destinat celor care sunt interesati de politicile publice si actiunile Guvernului in domeniul agricol si nu vizeaza in niciun fel campania electorala, partide sau oameni politici.

“In cadrul interviului acordat, premierul a mentionat o serie de informatii de interes pentru fermieri si a punctat rezultate la zi, raportate pana la momentul inregistrarii interviului. Or, transmiterea cu aproximativ trei saptamani mai tarziu a interviului ar necesita actualizarea unor informatii cuprinse in respectiva inregistrare.

In spiritul deontologiei profesionale si din respect fata de dreptul telespectatorilor la o informare corecta si completa, va solicitam sa luati in considerare aceste argumente si din acest moment sa nu difuzati pe canalele SRTV sau pe alte canale online interviul acordat cu buna credinta de prim-ministrul Dacian Ciolos, la solicitarea TVR, pe 23 noiembrie”, se arata in comunicatul Guvernului.

In document se mai spune ca este regretabil faptul ca televiziunea a schimbat conditiile de difuzare a interviului dupa inregistrare, “avand in vedere ca intre timp nu au intervenit alte elemente care sa modifice contextul in care a fost realizat interviul”.

Amintim ca TVR a refuzat sa difuzeze un interviu cu Dacian Ciolos pentru emisiunea “Viata satului” de duminica aceasta, pe motiv ca a inceput campania electorala si ca premierul este imaginea unuia dintre partidele politice. Interviul fusese realizat miercuri.

Liberalii au cerut audierea sefei TVR in Comisiile de Cultura din Parlament, astfel ca Irina Radu a venit luni sa explice cum s-a ajuns la aceasta situatie.