Interventie dificila a Salvamont in Bucegi, unde a fost descoperit un cadavru. Este vorba despre un barbat de 35 de ani din Giurgiu

Salvamontisti din Busteni intervin, duminica dimineata, pentru recuperarea unui cadavru gasit de mai multi turisti pe traseul Valea Alba din Muntii Bucegi.

Salvatorii au recuperat cadavrul si il coboara cu sania. Este vorba despre un barbat de 35 de ani din Giurgiu. Acesta a fost gasit mort de doi turisti pe Valea Alba.

Din primele informatii reiese ca victima a fost surprinsa de o avalansa, pentru ca era pe jumatate ingropata in zapada.

In ajutorul salvamontistilor a fost chemat si un elicopter.

Seful Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc, a declarat ca salvamontistii au fost anuntati, sambata seara, de mai multi turisti, ca au gasit un cadavru pe Valea Alba din Muntii Bucegi.

“Nu au putut da mai multe detalii, avand in vedere ca era intuneric. Duminica dimineata am plecat in actiune. Este o interventie dificila. Este posibil sa fie vorba de tanarul pe care noi il cautam de ceva timp, dat disparut. Deocamdata nu stim identitatea”, a declarat Haiduc.

In data de 4 martie, salvamontistii au fost anuntati ca o persoana ar fi disparut pe munte, fiind vorba despre un tanar de 37 de ani, angajat al ISU Mures. In 26 februarie, tanarul a raspuns la telefon si a spus ca este in drum catre Varful Omu.

Initial salvatorii au crezut ca a fost gasit cadavrul acestuia, insa dupa ce au ajuns la victima si i-au verificat actele au constatat ca este vorba despre o alta persoana.

ziare.com