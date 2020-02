Intarzieri la proiectarea Autostrazii Moldovei. Abia in 2021 vor fi licitate lucrarile de executie

Analiza proiectelor de infrastructura ale Moldovei din Ministerul Transporturilor si a Companiei de Administrare a Infrastructurii Rutiere scoate la iveala faptul ca desi proiectul Autostrazii Moldovei A7 Ploiesti-Bacau-Pascani avanseaza, sunt unele intarzieri, potrivit Asociatiei Moldova vrea Autostrada (MVA).

ONG-ul a realizat o sinteza a tronsoanelor in lucru din A7, in urma discutiilor si a analizei proiectelor de infrastructura, iar concluzia este ca, in linii mari, in perioada aprilie – august 2021 ar trebui sa avem cei aproximativ 318 km de autostrada/drum expres pe relatia Ploiesti-Bacau-Pascani finalizati la nivel de proiectare tehnica.

“Cu alte cuvinte, din trimestrul II/III al anului 2021, avem posibilitatea de a licita lucrari de executie la autostrada Moldovei/A7. Si posibil din trimetrsul I 2022 sa avem desemnati castigatori la A7 iar din trim IV 2023/ trim I 2024 sa putem circula pe primii kilometri de autostrada din A7 (fara a lua in calcul centura Bacaului)!,” explica MVA.

ONG-ul recomanda ca primii kilometri de autostrada din A7 sa fie pe relatia Bacau-Pascani pentru a avea conectivitate cu Autostrada 8, Targu Mures- Iasi, denumita si Autostrada Unirii.

MVA a postat pe Facebook care este situatia proiectelor de infrastructura.

1. Tronsonul Ploiesti-Buzau (65 km)

Etapa de lucru: Elaborare SF (Studiu de Fezabilitate) + PT (Proiect Tehnic)

Proiectant: Consitrans SRL

OIL (Ordin de incepere a lucrarilor): 11.2018

Termen elaborare SF+PT: 24 luni

Termen finalizare: 11.2020

Prelungire act aditional: 6 luni

Motiv prelungire contract: lipsa finalizarii si validarii modelului national de transport

Termen actualizat de finalizare: 05.2021

Stadiu proiect: AMC (Analiza Multi-criteriala) este in lucru

2. Buzau-Focsani (71km)

Licitatie pentru SF+Pth

Proiectant: Consitrans SRL

OIL (Ordin de incepere a lucrarilor): 11.2018

Termen elaborare SF+PT: 24 luni

Termen finalizare: 11.2020

Prelungire act aditional: 6 luni

Motiv prelungire contract: lipsa finalizarii si validarii modelului national de transport

Termen actualizat de finalizare: 05.2021

Stadiu proiect: contractul este in lucru

3. Focsani-Bacau (> 100 km)

Licitatie pentru SF+Pth

Proiectant: Consitrans SRL

OIL (Ordin de incepere a lucrarilor): 01.2019

Termen elaborare SF+PT: 24 luni

Termen finalizare: 01.2021

Prelungire act aditional: 3 luni

Motiv prelungire contract: nefinalizare AMC/discutii cu uat Adjud

Termen actualizat de finalizare: 04.2021

Stadiu proiect: AMC (Analiza Multi-criteriala) este in analiza la CNAIR/Jaspers

4. Bacau-Pascani (82 km)

Licitatie pentru SF+Pth

Proiectant: ACCIONA INGENIERIA SA

OIL (Ordin de incepere a lucrarilor): 02.2019

Termen elaborare SF+PT: 24 luni

Termen finalizare: 02.2021

Prelungire act aditional: 6 luni

Motiv prelungire contract: lipsa finalizarii modelului national de transport

Termen actualizat de finalizare: 08.2021