Intalnirea Trump-Putin: Trei ore de discutii pe inarmare, scutul antiracheta si gaze. Putin: “Mingea e in terenul tau”

Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat luni, la Helsinki, ca a convenit impreuna cu omologul sau american Donald Trump sa continue discutii aprofundate cu privire la problema controlului armamentului.

Putin a apreciat ca Rusia si Statele Unite ar trebui sa discute despre o eventuala prelungire a tratatului de reducere a armelor nucleare New START din 2010 si despre implementarea Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF) din 1987.

El a adaugat, in aceasta conferinta de presa comuna cu Trump ca alte probleme pe care Rusia ar dori sa le discute in domeniul controlului armamentului sunt planul apararii americane antiracheta si inarmarea spatiului.

Donald Trump a declarat in aceasta conferinta ca el ii face un compliment lui Putin atunci cand afirma ca presedintele rus este un “concurent”.

“Eu cred ca cuvantul concurent este un compliment”, a spus el dupa discutiile de 3 ore cu liderul de la Kremlin.

Multi observatori din Statele Unite nu sunt de acord cu Trump.

Ei considera ca Putin este un adversar si insista asupra faptului ca tara sa s-a amestecat in alegerile americane prezidentiale din 2016, in care Trump a obtinut o victorie.

Intrebat ce parere are despre un gazoduct rus catre Germania, Trump a raspuns ca Statele Unite si Rusia isi fac concurenta pe piata energiei. Locatarul Casei Albe a denuntat extrem de dur Nord Stream 2 si a atacat Germania in cursul acestui turneu in Europa.

Putin l-a laudat pentru discutiile cu Kim Jong Un

Putin l-a laudat pe Trump in privinta eforturilor acestuia de a solutiona tensiuni in dosarul nuclear nord-coreean.

“Este bine ca incepe o rezolvare treptata a problemei peninsulei Coreea”, a spus Putin.

“In multe privinte acest lucru a devenit posibil multumita faptului ca presedintele Trump s-a implicat in rezolvare, construind dialogul in spiritul cooperarii, nu confruntarii”, a adaugat el.

Trump si-a aparat mandatul: Nu rusii m-au ajutat sa castig alegerile

Trump a anuntat ca a discutat in mod direct, cu Putin, amestecul Rusiei in alegerile americane din 2016, insa fara sa condamne actiunile Moscovei in mod public.

El a apreciat, in conferinta de presa comuna cu omologul sau rus, ca mesajul sau a fost “mai bine transmis personal”.

Locatarul Casei Albe a declarat ca a “petrecut mult timp” vorbind despre amestecul rus in alegerile americane, iar Putin are o pozitie ferma si “are o idee interesanta”.

Trump nu a facut alte precizari cu privire la aceasta idee.

Putin a declarat, inaintea lui Trump, ca Moscova nu s-a amestecat niciodata si nu se va amesteca niciodata in procesul electoral american.

In timpul conferintei de presa comune, Putin i-a facut si cadou lui Trump o minge de fotbal de la Campionatul Mondial care tocmai s-a incheiat in Rusia si i-a transmis ca “acum mingea e in terenul tau”. Trump a primit mingea, a raspuns ca ii va placea fiului sau mai mic si a aruncat-o in sala, la Melania.

Summit-ul de la Helsinki are loc la cateva zile dupa ce Statele Unite au inculpat 12 agenti din serviciile militare ruse de informatii in legatura cu un atac informatic sofisticat din din timpul alegerilor americane din 2016.

