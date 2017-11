INS: Crestere economica de 7% in primele 9 luni din 2017

In primele 9 luni din 2017, Produsul intern brut a crescut (fata de perioada similara de anul trecut ) cu 7,0%, pe seria bruta si cu 6,9% pe seria ajustata sezonier, a transmis marti Institutul National de Statistica. Seria ajustata sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculata ca urmare a includerii estimarilor pentru trimestrul III 2017, fiind revizuita fata de varianta publicata in 10 octombrie 2017.

Statistica inventariaza evolutia PIB in 5 cicluri: datele semnal, apoi datele provizorii (I), date provizorii (II), date-semidefinitive si in final, dupa circa doi ani, datele definitive. Comunicatul de marti reprezinta datele semnal, urmand ca in decembrie INS sa publice datele provizorii (I).

Comparativ cu acelasi trimestru din anul 2016, Produsul intern brut in trimestrul III 2017 a inregistrat o crestere cu 8,8%.

In perioada 1.I-30.IX 2017, comparativ cu aceeasi perioada din anul 2016, Produsul intern brut a crescut cu 7,0%.

Datele publicate marti arata o accelerare a cresterii economice in al treilea trimestru din 2017 fata de al doilea trimestru, cand economia urcase cu 6,1% fata de aceeasi perioada din 2016, pe serie bruta.

In ceea ce priveste evolutia fata de trimestrul anterior, cresterea din al treilea trimestru din acest an a fost de 2,6%, dupa +2% atat in al doilea, cat si in primul trimestru al anului, arata seriile publicate marti de INS.

Reamintim ca in 2016, economia romaneasca a crescut cu 4,8%, dupa ce in 2015 crescuse cu 3,9%.

Ca urmare a revizuirii seriei brute prin includerea estimarii Produsului intern brut pentru trimestrul III 2017 in seria trimestriala, seria ajustata sezonier a fost recalculata, indicii de volum fiind revizuiti fata de a doua varianta provizorie a Produsului intern brut pentru trimestrul II 2017, publicata in comunicatul de presa nr. 256 din 10 octombrie 2017, astfel :

rezultatele trimestrului I 2017, comparativ cu trimestrul IV 2016, au fost revizuite de la 101,8% la 102,0%;

rezultatele trimestrului II 2017, comparativ cu trimestrul I 2017, au fost revizuite de la 101,7% la 102,0%.

Seriile ajustate sezonier se recalculeaza trimestrial ca urmare a modificarii modelelor adoptate, a numarului de regresori folositi, a modificarii seriilor brute si a numarului de observatii disponibile.

