ÎNREGISTRARE Kovesi: După decizia CCR mi-aş fi dorit să ieşim cu un dosar cu ministru

O nouă înregistrare în care șefa DNA, Laura Codruţa Kovesi, isi arata nemulțumirea că de cinci săptămâni, nimeni nu a învinuit pe nimeni în instituția pe care ea o conduce, a fost difuzată la Antena 3 si RTV.

”Nu se mai mișcă nimic în dosare”, ar fi precizat Laura Kovesi.

”Dar sunt unii care nu fac nimic. Noi nu am putut trimite în judecată un inculpat, din 8000 de dosare, dacă voi din sala asta mă convingeți, plec și nu mai zic nimic. Unii și aceiași sunt înjurați de dimineața până seara și alții stau la umbreluța noastră. Lasă să șefa se descurcă, Uncheșelu se descurcă, Dumitriu se descurcă și așa mai departe. Și vă mint, și liniște e frumos la DNA, nu?! Salarii mari, nu ne întreabă nimeni când venim, când plecăm, stăm cu curul pe dosare, nu ne întreabă nimeni de ele, păi nu se poate”, se aude pe înregistrări.

(…)

”După decizia CCR mi-aş fi dorit să ieşim cu un dosar cu un ministru, să presăm, sau măcar pe un dosar important. Ne e teama că CCR a zis că am derapat. Îşi bat alţii joc de munca noastră, noi să stăm doar să încasăm. Nu degeaba tot zic că e important să ieşim. (..) Dacă simt că nu mai avem curaj o să se urce cu picioarele pe noi. (..) 3,4 dosare importante. Noi, de la începutul anului ne-am luat-o în freză şi cu OUG 13 şi oamenii ne-au apărat”, ar fi spus Kovesi.

”Ne-am speriat sau ce? Cine s-a speriat să plece sau cine nu are chef de muncă să plece! Rămân 10 oameni la DNA, d-aia nu avem de treabă, frate, și ne luptăm până în pânzele albe și am auzit comentarii pe dosarul cu OUG 13. Domn`e, eu mi-am asumat acest dosar împreună cu domnul Surugiu și cu domnul Uncheșelu. N-au făcut un milimetru de la stânga sau la dreapta fără ca eu să spun, da, domnule, sunt de acord și susțin treaba asta și cred în continuare că am făcut ceva legal și corect, chiar să zică CCR că am derapat instituțional pentru ea. O să iau cele patru dosare existente și le pun în brațe și îi zic ”Ia-le domnule Morar, spală-te cu ele pe cap”. Noi dăm cu subsemnatul și la Inspecție și la Ministerul Justiției, ne înjură toată lumea de dimineață până seara și ne-am asumat pentru că am crezut că facem niște lucruri și alții stau cu dosarele sub fund și nu fac nimic”, ar mai si spus Kovesi, potrivit înregistrărilor. (sursa: Antena 3)