Ingrid Mocanu si Horia Georgescu, 4 ani de inchisoare in dosarul retrocedarilor ilegale

Ingrid Mocanu a fost condamnata miercuri la 4 ani de inchisoare cu executare in dosarul ANRP, anunta Antena 3. Este vorba de o decizie in prima instanta, care nu este definitiva. Horia Georgescu, fostul sef al Agentiei de Integritate, a primit si el 4 ani de inchisoare in acelasi dosar.

“Ne asteptam cu totii la aceasta solutie (…) Ne miram ca a dat atat de putin”, a declarat, ironic, Ingrid Mocanu, intr-o interventie telefonica la Antena 3.

Aceasta a acuzat judecatoarea ca prin aceasta sentinta isi face “profesia de rusine”.

Procurorii DNA au dispus, în aprilie 2015, trimiterea în judecată a opt persoane care, la data faptelor, făceau parte din Comisia Centrala pentru Stabilirea Despăgubirilor, precum și a patru inculpați care aveau calitatea de experți evaluatori autorizați.

În fața instanței au ajuns foștii deputați Marko Attila și Theodor Nicolescu, fostul președinte al ANI Horia Georgescu, Ingrid Zaarour, Mihnea Remus Iuoras, Ingrid Luciana Popa-Mocanu, Remus Virgil Baciu și Constantin Cătălin Canangiu. De asemenea, au fost trimiși în judecată experții evaluatori Gheorghe Visoiu, Alexandru-Florin Hanu, Neculai Nistor și Dorin-Cornel Drula.

Dosarul a fost trimis inițial instanței supreme, însă a fost mutat la Curtea de Apel București după ce Cătălin Theodor Nicolescu și Marko Attila-Gabor au demisionat din Parlament.

Procurorii susțin în rechizitoriu că, prin acțiunile sau inacțiunile lor, cei 12 inculpați au produs un prejudiciu de 84.588.304 euro.

La ultimul termen, în ianuarie anul acesta, Horia Georgescu a susținut că este nevinovat.

„După aproape trei ani, s-a finalizat prima faza a procesului penal în care am fost acuzat de DNA pentru abuz în serviciu, deoarece am votat rapoarte de evaluare supraevaluate, care nu respectau Standardele Internaționale de Evaluare, deși acestea fuseseră întocmite de experți autorizați. Prejudiciul comunicat mediatic și constatat de specialiști ai DNA în anul 2015 a fost estimat la 80 milioane euro. Am fost arestat preventiv timp de patru luni în mod abuziv și nejustificat. Niciunul din cei peste 40 de martori audiați nu a declarat că am încălcat vreo dispoziție legală sau că am acționat cu interes pentru a favoriza persoane pe care nu le-am cunoscut niciodată. Experții numiți de instanță spun că nu există prejudiciu, probele dovedesc că am respectat legea. Aștept că judecătorul să îmi facă dreptate”, a scris atunci Horia Georgescu pe Facebook.