Informare meteo de vreme rea: Ploi, ninsori, vreme rece si vant puternic

Meteorologii au emis o atentionare meteorologica de vreme rea, valabila de vineri, ora 20.00, pana sambata, ora 20.00.

In intervalul mentionat vremea se va raci si vor fi precipitatii in cea mai mare parte a tarii.

In regiunile sud-vestice si sudice, precum si la munte, se vor cumula cantitati de pana la 15…20 l/mp.

In zona de munte vor predomina ninsorile si se va depune strat nou de zapada, in Transilvania si Moldova vor fi precipitatii mixte, iar in celelalte regiuni vor fi mai ales ploi.

Local si temporar, vantul va avea intensificari cu viteze de 50…60 km/h, iar in zona montana inalta va spulbera zapada.

De duminica ploile se opresc iar temperaturile incep sa creasca usor, astfel ca saptamana viitoare vom avea din nou maxime care vor ajunge pana la 17-18 grade Celsius.