Informare meteo de vreme rea: Ploi, ninsori si viscol pana duminica seara

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis vineri o informare meteo de vreme rea, valabila de sambata dimineata de la ora 8.00 si pana duminica seara, la ora 20.00.

Vor fi ploi, ninsori si viscol in mai multe zone din tara.

Cele mai vitrege conditii meteo se vor inregistra in vestul, nordul si centrul tarii unde “pe parcursul zilei de sambata, vor fi precipitatii la inceput sub forma de ploaie, apoi mixte, iar din noaptea de sambata spre duminica, mai ales sub forma de ninsoare. La munte vor predomina ninsorile. Izolat vor fi conditii de polei”, se arata in informarea meteorologica formulara de ANM.

Aceeasi sursa atentioneaza ca in Carpatii Occidentali, in nordul Carpatilor Orientali si vestul Carpatilor Meridionali cantitatile de precipitatii pot depasi 15l/mp, iar stratul de zapada depus va fi consistent.

Vantul va bate cu putere in zonele montane, mai ales pe creste, unde rafalele vor depasi 90 km/h. Din cauza zapezii viscolite, vizibilitatea va fi mult redusa.