Informare meteo de ploi torentiale, vijelii si grindina, valabila pana sambata in toata tara

Ploile revin in toata tara, in a doua parte a saptamanii, si vor continua pana in weekend, anunta meteorologii.

Potrivit unei informari a Administratiei Nationale de Meteorologie, incepand de miercuri, ora 15:00, pana sambata, ora 23:00, se va semnala instabilitate atmosferica accentuata.

Vor fi averse torentiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie si caderi de grindina, mai transmite ANM.

Miercuri, aceste fenomene vor fi frecvente in vestul, sud-vestul, centrul si nordul tarii, iar joi, vineri si sambata, in sudul, centrul si estul tarii, dar si in toate zonele de munte.

Cantitatile de apa vor depasi local 15-20 l/mp si, izolat, 40-50 l/mp.