Informare de ploi si vant puternic pentru aproape toata tara, valabila pana marti seara

In intervalul mentionat, temporar, vantul va avea intensificari in majoritatea regiunilor, cu viteze la rafala de 45…50 km/h, iar in Banat, Dobrogea si la munte, pe arii restranse, de peste 55…60 km/h.

In noaptea de luni spre marti (11/12 septembrie) si pe parcursul zilei de 12 septembrie, in Oltenia, Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, jumatatea de nord a Moldovei, la deal si la munte, vor fi si intervale de timp cu averse, descarcari electrice si posibil grindina, iar cantitatile de apa vor depasi local 15 l/mp si izolat 25…30 l/mp.