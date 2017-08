Indemnizatia pentru cresterea copilului va fi plafonata la 8.500 de lei

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, vineri, la inceputul sedintei de guvern, ca indemnizatia pentru cresterea copiilor va fi plafonata la 8.500 de lei.

“Indemnizatia pentru mame va fi plafonata la 8.500 de lei, cat este si in maximul in UE, in Germania”, a spus Lia Olguta Vasilescu.

Potrivit proiectului de ordonanta pentru modificarea si completarea OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului: “Indemnizatia lunara prevazuta la alin. (1) se stabileste in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului, si nu poate fi mai mica de 85% din cuantumul salariului minim brut pe tara garantat in plata si nici mai mare de 8.500 lei”.

Ministerul Muncii transmite in proiect ca in luarea acestei decizii au contribuit atat modele europene in privinta acordarii formelor de sprijin pentru perioada concediului de crestere a copilului, cat si faptul ca pentru plata drepturilor de indemnizatie pentru cresterea copilului in anul 2017 bugetul alocat nu poate acoperi necesarul de 3,4 miliarde de lei, in conditiile mentinerii deficitului bugetar sub 3%.

Un alt motiv este faptul ca “bugetul alocat Ministerului Muncii si Justitiei Sociale nu poate acoperi plata tuturor drepturilor de asistenta sociala gestionate, pentru asigurarea drepturilor de asistenta sociala de natura alocatiei de stat pentru copii, a ajutoarelor si alocatiilor acordate categoriilor defavorizate, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, este necesara ajustarea cheltuielii bugetare prin modificarea unor programe de asistenta sociala care afecteaza un numar redus de persoane, dar care implica o cheltuiala bugetara mare”.