Increderea in Dragnea scade cu 12%, Iohannis urca in top dupa scandalul Ordonantei 13 – sondaj Avangarde

Gabriela Firea conduce in topul increderii in personalitatile zilei, fiind urmata de Klaus Iohannis si de Calin Popescu Tariceanu, in timp ce Liviu Dragnea este devansat de Laura Codruta Kovesi.

Sondajul a fost realizat de Avangarde in perioada 6-8 februarie, la comanda DC News.

Conform sursei citate, la intrebarea “Dumneavoastra personal ce parere aveti despre urmatoarele personalitati?” cifrele arata ca respondentii au avut o parere buna despre cei nominalizati explicit astfel:

1. Gabriela Firea 54 %

2. Klaus Iohannis 49 %

3. Calin Popescu Tariceanu 42 %

4. Laura Codruta Kovesi 42 %

5. Liviu Dragnea 34 %

6. Traian Basescu 31 %

7. Nicusor Dan 30 %

8. Daniel Constantin 27 %

9. Alina Gorghiu 25 %

10. Raluca Turcan 22 %

Interviul a fost realizat telefonic, prin metoda CATI, pe un esantion de 780 de persoane cu varste de peste 18 ani, avand o marja de eroare de +- 3,51%.

Sondajul nu ofera insa cifre despre increderea in partidele politice, la doua luni de la alegeri si in contextul scandalului provocat de ordonantele pe Justitie.

Demn de remarcat este faptul ca a crescut increderea in Klaus Iohannis, Traian Basescu si Nicusor Dan, in timp ce Liviu Dragnea si liderii formali ai PNL au coborat in clasament, sustine sursa citata.

Astfel, un sondaj realizat tot de Avangarde dupa alegerile din 11 decembrie arata ca Liviu Dragnea era politicianul care se bucura de cea mai mare incredere (48%), fiind urmat de Calin Popescu Tariceanu (47%). Klaus Iohannis era cotat cu doar 41%, iar Nicusor Dan cu 23%, in timp ce presedintele PNL de atunci, Alina Gorghiu, era cotat cu doar 21%.

Zilele trecute, in timp ce primarul Iasiului, Mihai Chirica, vicepresedinte PSD, a declarat ca, dupa scandalul ordonantelor, partidul a scazut in sondaje cu circa 23% in orasul sau, Liviu Dragnea a explicat ca scaderea a fost de doar 2-3 procente la nivelul intregii tari.