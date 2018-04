Incompatibilitatile si conflictul de interese se prescriu dupa 3 ani. Amendamentul PSD a fost adoptat

Comisia juridica a Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, un amendament care modifica Legea ANI care prevede ca faptele comise de persoanele aflate in functii si demnitati publice care duc la conflict de interese sau incompatibilitate se prescriu dupa trei ani de la savarsirea acestora.

Amendamentul adoptat de deputatii din Comisia juridica a fost propus de catre deputatul PSD Catalin Radulescu si semnata de mai multi parlamentari din arcul Puterii. Aceasta propune introduce astfel referirea la prevederea din Codul civil privind prescriptia, potrivit careia termenul prescriptiei este de trei ani, daca legea nu mentioneaza un alt termen.

Seful Comisie juridice, Eugen Nicolicea, a explicat in sedinta forului legislativ ca termenul de prescriptie de trei ani este din Codul civil, precizand ca acesta trebuie introdus in legea privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate (ANI).

In schimb, deputatul USR Stelian Ion a propus ca termenul de prescriptie sa fie de sase ani, dar acest lucru a fost respins de membrii Comisiei.

Conform articolului adoptat miercuri de deputatii juristi, “faptele savarsite de persoanele incadrate in categoriile prevazute in art. 1 ce determina existenta conflictului de interese sau a starii de incompatibilitate se prescriu in termen general de 3 ani de la data savarsirii lor in conformitate cu art. 2517 din legea Codul civil”.

Raportul Comisiei juridice urmeaza sa fie supus la vot in plenul Camerei Deputatilor.