Incidente la Congresul PSD. Trei protestatari #rezist, ridicați de jandarmi și amendați

În faţa Sălii Palatului, unde se desfășura Congresul extraordinar al PSD, a fost organizat sâmbătă un protest al grupării #rezist, care nu a fost lipsit de incidente. Cel puţin trei dintre cei aproape 250 de demonstranţi care au manifestat vizavi de Sala Palatului au fost săltaţi de jandarmi şi duşi la secţia de poliţie. Persoanele urcate în duba Jandarmeriei s-au ales cu amenzi de 800 de lei şi de 3.000 de lei atât pentru tulburarea liniştii publice, cât şi pentru faptul că au împiedicat autorităţile să asigure ordinea la proteste.

Huiduitul la portavoce i-a costat scump pe trei dintre protestatarii #Rezist care manifestau vizavi de Sala Palatului. Pentru că au devenit foarte vocali, au fost săltaţi de jandarmi şi duşi la Secţia 2 de Poliţie când au vrut să traverseze bulevardul pentru a ajunge printre cei 2.000 de susţinători ai PSD.

„Nu v-aţi săturat să apăraţi nişte infractori penali de 30 de ani?

Nu v-aţi săturat să fiţi furaţi? Nu v-aţi săturat să fiţi minţiţi? Nu v-aţi săturat să fiţi umiliţi?” – striga o tânără. Au venit jandarmii și au încercat să o bage în dubă.

„Sunteţi nişte incompetenţi, analfabeţi!” – striga un tânăr care a încercat să-i sară în apărare. „Ia, mă, mâna după ea! Ia mâna, las-o să îşi facă treaba! Uitaţi cum ia oamenii! Huăăăăă!!!!! Băi nenorociţilor!”.

A fost săltat și el.

Jandarmeria a dat două amenzi a câte 3.000 de lei şi alta, de 800 de lei, pentru obstrucţionarea jandarmilor şi tulburarea ordinii publice.

„Efectiv am fost ridicat şi m-am speriat şi am zis băi, n-aveţi de ce să mă ridicaţi. Am întrebat ce am făcut. Din păcate, am aflat după ce am văzut amenda”, a povestit tânărul.

„Nu ne-au legitimat, nu ni s-au comunicat motivele pentru care suntem ridicaţi, eu am fost târâtă, împinsă. Colegii mei au fost ridicaţi pentru că ar fi încercat să obstrucţioneze forţele de ordine. Ei au încercat să întrebe de ce mă ridică”, a relatat, la rândul său, tânăra.

Numele lui Liviu Dragnea a fost cel mai des invocat de protestatari. Nici femeile social-democrate nu au scăpat de criticile străzii.

„Doamna motostivuitoare, doamna Carmen Dan, doamna Imunoglobina, mor oamenii în spitale!”

„Spitalele sunt infectate! Un spital nou când ai de gând să construieşti? Autostrăzi când ai de gând să construieşti? Şcoli când ai de gând să construieşti? Îţi construieşti congres!”

Protestatarii au apelat la megafoane pentru a-şi striga nemulţumirile faţă de măsurile guvernamentale, în timp ce alţii s-au înarmat cu sticle de ulei şi găleţi.

„România adevărată este a patrioţilor, a lui Iuliu Maniu, a lui Corneliu Coposu!”

„Vestita găleată roşie, făina care deja a dispărut, se pare că le place foarte mult această pomană electorală celor de cealaltă parte a baricadei”.

„Şi eugeniile sunt pentru cei care vor să ajungă precum Daddy, infractori”.

digi24.ro