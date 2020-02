Incident de natură teroristă la Londra: Un bărbat a înjunghiat mai multe persoane pe stradă

Incident de natură teroristă în Londra: un bărbat a înjunghiat pe stradă mai multe persoane, înainte de fi împuşcat de poliţişti.

Două persoane au fost rănite în urma atacului, potrivit Sky News.

Atacatorul purta ceva ce semăna cu o vestă de kamikaze, dar poliția crede că nu mai sunt alți suspecți.

S-a întâmplat în sudul capitalei britanice, în jurul orei locale 14:00, iar detaliile sunt puţine în acest moment. Se ştie doar că individul a început să atace la întâmplare oamenii de pe stradă, care au fugit speriaţi în toate părţile.

Poliţia a intervenit rapid şi a deschis focul asupra atacatorului.

„Credem că au fost înjunghiați mai mulți oameni. Încă stabilim în ce împrejurări. Incidentul a fost declarat ca fiind de natură teroristă”, a anunțat poliția metropolitană.

Streatham High Road, acolo unde a avut loc atacul, este o stradă aglomerată, cu multe magazine. Poliția i-a sfătuit pe oameni să evite această zonă. Pe rețelele sociale au fost postate filmulețe care surprind reacția autorităților – mai multe ambulanțe și mașini de poliție au venit la fața locului, iar zona este survolată de elicoptere.

Martori oculari spun că cel puțin trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Gulled Bulhan, student în vârstă de 19 ani din Streatham, a declarat pentru Press Association că a fost martor la incident. „Traversam strada când am văzut un bărbat cu o macetă şi nişte cutii din tablă de culoare argintie pe piept care era fugărit de o persoană despre care am bănuit că era agent de poliţie sub acoperire – deşi purta haine civile. Apoi bărbatul a fost împuşcat. Cred că am auzit trei focuri de armă, deşi nu-mi mai amintesc chiar foarte bine. După aceea m-am adăpostit în bibliotecă. Din bibliotecă am văzut o mulţime de ambulanţe şi ofiţeri de poliţie înarmaţi care au sosit la faţa locului. Am fost informaţi de către ofiţeri să rămânem în interior, până ce vom fi evacuaţi”, a povestit martorul, conform Agerpres.

Incidentul vine la două luni după ce poliția a împușcat mortal un bărbat care a ucis doi oameni și a rănit alți trei într-un atac cu cutițul pe London Bridge, în centrul Londrei.

digi24.ro