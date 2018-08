Incepe campania gratuita de imunizare: Un milion de doze de vaccin gripal vor fi distribuite din 15 septembrie

Un milion de doze de vaccin gripal vor fi distribuite directiilor de sanatate publica din tara, incepand din 15 septembrie, anunta Ministerul Sanatatii (MS).

Acestea vor ajunge apoi la cabinetele medicilor de familie, pentru imunizarea persoanelor din categoriile cu risc ridicate de imbolnavire, intre care personalul medical, cei cu varsta peste 65 de ani, cei cu boli cronice, copii si batrani institutionalizati, femei gravide.

In baza unui acord-cadru, Ministerul Sanatatii a semnat contractul subsecvent pentru achizitionarea dozelor de vaccin gripal si a stabilit calendarul de livrare in teritoriu. Valoarea cu TVA a contractului este de 11.205.200 de lei.

Conform contractului incheiat cu castigatorul licitatiei, livrarea se face de catre furnizor la directiile de sanatate publica, incepand din 15 septembrie.

“Am luat toate masurile astfel incat anul acesta sa nu mai avem intarzieri in asigurarea vaccinului gripal. Achizitia se realizeaza in baza unui acord-cadru incheiat pe o perioada de 2 ani si astfel reusim sa asiguram aprovizionarea la timp si sa demaram campania de vaccinare in beneficiul celor care au nevoie de acest tip de preventie”, a declarat ministrul Sanatatii, Sorina Pintea (foto), citat in comunicat.

Potrivit MS, campania de vaccinare gratuita vizeaza reducerea la maximum a imbolnavirilor prin gripa de sezon. Se va derula la cabinetele medicilor de familie si in unitati sanitare cu paturi, iar beneficiarii sunt persoanele cu risc ridicat de imbolnavire: personalul medical, persoane cu varsta peste 65 de ani – una dintre categoriile cele mai expuse la viroze respiratorii, persoane cu boli cronice, in special boli respiratorii si cardiovasculare, boli metabolice, copii si batrani institutionalizati, gravide, conform recomandarilor OMS si ECDC.

Odata cu venirea toamnei, specialistii recomanda populatiei sa respecte cu strictete regulile de igiena personala pentru evitarea imbolnavirii: spalarea cu apa si sapun a mainilor, folosirea batistelor pentru stranut sau tuse.

