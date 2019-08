Incepe campania electorala. Teodorovici promite ca românii din străinătate vor putea trimite bani acasă, fără comision

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat, vineri, la o întâlnire cu românii din Diaspora, că cei care muncesc în străinătate vor putea trimite bani în țară fără comision, printr-un produs bancar care va fi lansat de CEC, în luna septembrie.

„Românii trimit bani acasă, foarte bine. Plătesc de multe ori comisioane pentru acest lucru. CEC-ul şi noi, statul, fiind patronul acestei bănci, vom deschide câteva sucursale în ţările în care există mari comunităţi de români, se vor încheia convenţii cu băncile din acele state, pentru ca orice transfer de fonduri către România să se facă fără niciun fel de comision. Deci statul preia acest comision şi oamenii pot să trimită acasă familiilor ce sumă doresc, fără niciun cost”, a declarat Teodorovici.

De asemenea, ministrul a spus că o altă măsură va fi acordarea de garanţii din partea statului, pentru creditele contractate de românii care trăiesc în alte state, cu condiția ca firma să fie deschisă în România și doar punctul de lucru să fie în afara țării.

O altă facilitate aflată în pregătire se referă la costurile de finanțare ale firmelor care, în prezent, în România sunt mai mari decât cele ale firmelor din străinătate.

„De ani de zile spun că suntem într-o piață unică, înseamnă că regulile trebuie să fie aceleași oriunde în această piață unică, așa scrie în Tratatul de aderare! Și eu am ridicat problema costului de finanțare. Deci, un român vrea să îşi facă firmă, să facă pahare. Merge la bancă, are un cost de împrumut. Spaniolul dacă face acelaşi lucru se duce la bancă la el şi are costul de finanţare foarte scăzut. Și atunci, hai să facem ceva dacă nu vrem să uniformizăm acest cost al finanţării. Bine, or să zică unii că e riscul de ţară, dar asta e poveste, e poveste pentru cei care cred acest lucru. Pentru că, nu mai este corectă concurenţa, între dumneavoastră care faceţi paharul în România şi ăla din Spania care face paharul în Spania. Până fac eu în România produsul, mă costă mai mult, (…) vine cel din Spania, aduce în România paharul şi omoară afacerea. I-am rugat pe cei de la CEC să vină și pe asta cu un produs: diferenţa între media dobânzilor pentru mediul de afaceri din Europa şi nivelul dobânzii din România să fie suportată de către stat, pentru ca omul de afaceri din România când se împrumută să aibă acelaşi cost de finanţare ca ăla din Franţa, Italia, de unde se împrumută el”, a explicat Teodorovici. (Mediafax)