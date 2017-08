Incalca premierul Tudose legea primind salariul de la casierie?

O organizație civică atrage atenția că premierul Mihai Tudose a comis o ilegalitate în momentul în care a încasat salariul cash, prin casierie, după cum a declarat acum cateva zile, la Romania TV.

“Prin refuzul său de a primi salariul pe card, premierul Mihai Tudose încalcă legea pentru întărirea disciplinei financiare, care nu permite plata din casierie a unui salariu mai mare de 10.000 de lei chiar si in mai multe tranşe (avans si lichidare). În momentul de faţă, salariul premierului este de aproximativ 15.000 lei”, se arată într-un comunicat al platformei Pact.

În document se precizează că Legea 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, prevede la art. 4, alin. 4: “Operatiunile de plati in numerar efectuate de persoanele prevazute la art. 1 alin. (1), catre persoane fizice, reprezentand contravaloarea unor achizitii de bunuri sau a unor prestari de servicii, dividende, cesiuni de creante sau alte drepturi si restituiri de imprumuturi sau alte finantari se efectueaza cu incadrarea in plafonul zilnic de 10.000 lei catre o persoana. Sunt interzise platile fragmentate in numerar catre o persoana, pentru tranzactiile mai mari de 10.000 lei”.

