Inca un atac terorist in Spania: O masina a intrat in multime, 5 suspecti cu centuri explozive au fost ucisi

Un nou atac terorist a avut loc in Spania vineri dimineata (in jurul orei locale 1), intr-o zona turistica din orasul Cambrils, aflat la 90 de kilometri de Barcelona.

Sase persoane au fost ranite dupa ce o masina a intrat in multime. Politistii au intervenit rapid si au ucis toti cei cinci ocupanti ai masinii. Si un politist a fost ranit in timpul interventiei, conform unui anunt facut de politia catalana.

Totodata, autoritatile au anuntat ca suspectii aveau asupra lor centuri explozive.

Atacul de la Cambrils vine la doar cateva ore dupa cel in Barcelona unde 13 oameni au fost ucisi si in jur de 100 raniti dupa ce o duba a intrat in multime pe celebra strada La Ramblas. Mai multi suspecti au fost arestati insa soferul furgonetei care a provocat atacul nu a fost inca prins. Printre ranitii de la Barcelona se afla si 2 romani. Statul Islamic a revendicat ambele atentate.

Primarul din Cambrils, Cami Mendoza, s-a declarat socata de atacul ce a avut loc in orasul condus de ea si le-a multumit autoritatilor pentru interventia rapida si eficienta.

Politia face apel catre populatie sa ofere informatii despre atacatorii din Barcelona si Cambrils.

Ministrul spaniol de Interne a anuntat oficial ca atacul de la Cambrils are legatura cu atacul cu masina de pe La Ramblas, din Barcelona.

Oficialul nu a dat insa detalii despre ce anume leaga atacurile, dar a confirmat ca soferul masinii care a intrat in multime in Barcelona este inca in libertate.

Unul dintre suspectii din Cambrils avea un cutit si a vrut sa injunghie oameni insa a fost ucis de politisti, anunta El Pais.

Autoritatile din Barcelona au anuntat ca cetateni din 24 de tari se afla printre victimele atentatului.