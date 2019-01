Încă trei persoane au murit din cauza gripei. Numărul deceselor a ajuns la 23

Gripa a mai făcute încă trei victime, bilanțul deceselor din cauza virusului gripal A ajungând la 23. Este vorba despre o femeie de 43 de ani din Prahova, una de 76 din București și o alta de 51 de ani din Gorj.

Detalii cazuri:

– Femeie în vârstă de 43 ani, din jud. Prahova, confirmată cu virus gripal tip A, subtip H1 pdm09, având condiţii medicale preexistente şi cu antecedente vaccinale necunoscute.

Data decesului: 19/01/2019

– Femeie în vârstă de 76 ani, din mun.Bucureşti, confirmată cu virus gripal tip A, nesubtipat, având condiţii medicale preexistente, dar nevaccinata anti-gripal.

Data decesului: 18/01/2019

– Femeie în vârstă de 51 ani, din jud.Gorj, confirmată cu virus gripal tip A, subtip (H1)pdm09, având condiţii medicale preexistente, dar nevaccinata anti-gripal.

Data decesului: 19/01/2019

Preşedintele Societăţii Române de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat luni, pentru Agerpres, că, în prezent, în România circulă virusurile gripale de tip A – H1N1 şi H3N2, cele mai multe îmbolnăviri şi, mai ales, decesele fiind legate de infecţia cu tipul AH1N1.

″În momentul de faţă, avem, practic, o circulaţie a virusurilor de tip A – H1N1 şi H3N2, mai multe îmbolnăviri şi, mai ales, decesele au fost legate de infecţia cu tipul AH1N1. Este un virus asemănător cu cel care a circulat în anul 2009, atunci când a existat pandemia de gripă”, a spus Rafila.

El a precizat că epidemia se declară atunci când există trei săptămâni consecutive de creştere importantă a cazurilor de gripă, cu peste 20% mai multe decât numărul aşteptat.

“Epidemia se declară atunci când există trei săptămâni consecutive de creştere importantă, cu peste 20% decât numărul aşteptat de cazuri şi ceea ce trebuie adăugat – noi ne găsim practic într-o situaţie foarte apropiată de o manifestare de tip epidemic, atunci când probele trimise pentru diagnostic de la pacienţii suspecţi de gripă sunt pozitive în proporţie mai mare de 10%, or noi, practic, am depăşit 50% în săptămâna anterioară. Dacă acest trend va continua şi probabil că va continua, posibil să asistăm la o epidemie de gripă în ţara noastră. În ceea ce priveşte vârful de îmbolnăviri, nu putem să precizăm cu mare acurateţe acest moment, dar, după cum evoluează gripa în acest an, probabil că vom mai avea câteva săptămâni cu număr foarte mare de îmbolnăviri de viroze respiratorii, în general, şi cazuri de gripă, în special, însă acest lucru trebuie corelat şi cu posibilitatea de a fi vaccinat în continuare”, a spus Rafila.

