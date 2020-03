Inca opt romani confirmati cu coronavirus. Bilant: 131

Inca opt romani au fost confirmati cu coronavirus, duminica, numarul total al persoanelor infectate ajungand astfel la 131.

Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Nelu Tataru a declarat ca cele opt persoane confirmate duminica sunt persoane care au fost in contact cu pacientul de la Gerota si cu senatorul PNL de Constanta Vergil Chitac.

Cele opt persoane sunt asimptomatice si erau in izolare sau in carantina.

Autoritatile anunta ca s-au confirmat si primele 2 cazuri de coronavirus la Braila. Este vorba despre 2 persoane care erau in carantina deja, dupa revenirea din strainatate.

“Astazi,15.03.2020, au fost confirmate primele doua cazuri de Covid-19 in Braila.

Cele doua persoane provin din centrul de carantina. In momentul acesta sunt internate si izolate la Sectia de Boli Infectioase din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila.

Cele doua persoane au sosit, in mod controlat, de la punctul de trecere al frontierei, in data de 12.03.2020 si introdusi direct in spatiul de carantina, neavand contact cu alte persoane”, a transmis filiala braileana a Grupului pentru Situatiii de Urgenta.