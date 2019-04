Încă o suspiciune de meningită meningococică. O adolescentă de 15 ani din Vaslui, transferată în stare gravă la Iași

​O adolescentă în vârstă de 15 ani a fost trimisă, marţi, în stare gravă la un spital din Iaşi, fiind suspectă de meningită meningococică, potrivit Agerpres.

Potrivit reprezentanţilor Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui, fata, care provine dintr-un centru al Direcţiei pentru Protecţia Copilului, a fost adusă la spital în cursul zilei de luni, fiind internată cu suspiciune de colică renală. În urma analizelor, s-a evidenţiat o infecţie, adolescenta a primit tratament, dar peste noapte starea sa s-a agravat. Fata a fost trimisă la Iaşi, intubată, cu un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă care s-a defectat pe drum, ea fiind preluată de o autospecială din Iaşi.

“Am fost anunţaţi de reprezentanţii spitalului cu privire la acest caz. Am raportat situaţia la Centrul Regional de Sănătate Publică Iaşi. Am început propria anchetă epidemiologică şi urmează să aşteptăm rezultatele analizelor”, a declarat, pentru AGERPRES, directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Vaslui, Mihaela Vlada.

Două adolescente care au fost internate în acelaşi salon cu pacienta suspectă de meningită primesc tratament profilactic, de asemenea, fiind luate măsuri pentru dezinfectarea salonului.

Acest caz apare dupa ce un nou caz de meningita meningococica este investigat la Botosani, unde se afla internata o adolescenta in varsta de 16 ani, dar care nu are rezidenta in Romania. Fata venise din Italia in vacanta de Paste si acum primeste tratament.

Amintim ca saptamana trecuta o eleva de 18 ani de la Colegiul National “Gheorghe Lazar” din Bucuresti a murit ca urmare a meningitei meningococice.

Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat vineri, la Botosani, ca nu este cazul ca populatia sa intre in panica dupa cazul de meningita meningococica soldat cu decesul elevei de la Colegiul National “Gheorghe Lazar” din Bucuresti, subliniind ca exista de la doua pana la cinci cazuri pe an din acest tip de meningita.