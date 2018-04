Inalta Curte ataca la CCR legea privind executarea pedepselor la domiciliu sau in weekend

Inalta Curte ataca la CCR legea votata miercuri de Parlament, privind executarea pedepselor la domiciliu sau in weekend.

Magistratii Inaltei Curti au decis joi sesizarea Curtii Constitutionale in cazul Legii privind masurile alternative de executare a pedepselor, care a fost adoptata in Camera Deputatilor, in calitate de for decizional.

Decizia a fost luata de magistrati in cadrul Sectiilor Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ).

“Sectiile Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, legal constituite, prin Hotararea nr.2 din 26 aprilie 2018, au sesizat Curtea Constitutionala asupra aspectelor de neconstitutionalitate cuprinse in Legea privind masurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate”, arata Inalta Curte.

Plenul Camerei Deputatilor, in calitate de for decizional, a adoptat miercuri, cu 170 de voturi “pentru”, 81 “impotriva” si sase abtineri, proiectul legislativ privind masurile alternative de executare a pedepselor.

Astfel prin decizia judecatorului, condamnatii pentru fapte fara violenta, care nu sunt recidivisti si care au o pedeapsa de maximum cinci ani, beneficiaza de masura arestului la domiciliu sau in zilele de sambata si duminica.

PNL si USR au criticat dur legea care le permite condamnatilor sa execute inchisoare la domiciliu, liberalii precizand ca vor ataca actul normativ la Curtea Constitutionala.

ziare.com