Inalta Curte a tras la sorti: 4 femei, in completul care-l va judeca pe Dragnea

Inalta Curte de Casatie si Justitie a tras la sorti, vineri, membrii completurilor de 5 judecatori pentru anul 2018, ca urmare a deciziei CCR de miercuri.

Iata care este componenta completului 1 in materie penala:

1. Cosma Rodica

2. Selaru Valentin Horia

3. Nenita Simona Cristina

4. Vasile Francisca Maria

5. Ilie Ioana Alina

La Completul 1 Penal sunt dosarele in apel in care sunt judecati: Liviu Dragnea, Toni Grebla, Victor Ponta, Sebastian Ghita – cazul in care sunt implicati sefi de parchete si politie din Prahova si Cristian Rizea.

Curtea Constitutionala a hotarat miercuri ca exista un conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie, in legatura cu formarea completurilor de judecatori. Practic, CCR a admis solicitarea Guvernului.

Intr-un comunicat de presa postat pe site se precizeaza ca CCR a decis urmatoarele:

“1. A admis sesizarea formulata de prim-ministrul Guvernului Romaniei si a constatat existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament, pe de o parte, si Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe de alta parte, generat de hotararile Colegiului de conducere a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, incepand cu Hotararea nr.3/2014, potrivit carora au fost desemnati prin tragere la sorti doar 4 din cei 5 membri ai completurilor de 5 judecatori, contrar celor prevazute de art.32 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciara, astfel cum a fost modificat si completat prin Legea nr.255/2013.

2. Inalta Curte de Casatie si Justitie urmeaza a proceda de indata la desemnarea prin tragere la sorti a tuturor membrilor completurilor de 5 judecatori, cu respectarea art.32 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciara, astfel cum a fost modificat si completat prin Legea nr.207/2018”.

Sesizarea la CCR a fost formulata de catre Guvern, in contextul in care si liderul PSD, Liviu Dragnea, a sustinut nelegalitatea constituirii completurilor de cinci judecatori de la instanta suprema, un astfel de complet judecand si apelul in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman, in care el a fost condamnat la trei ani si jumatate de inchisoare.

Avocatii lui Dragnea au dat in judecata Inalta Curte si Colegiul de Conducere al ICCJ. Acest proces este pe rol la Curtea de Apel.

