Inalta Curte a decis ca dosarul lui Vlad si Mircea Cosma sa fie rejudecat

Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte trebuia sa dea luni sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci ani inchisoare.

Insa Inalta Curte a decis ca dosarul familiei Cosma sa fie rejudecat.

Vlad Cosma s-a prezentat la Inalta Curte pentru a fi audiat martor intr-unul din dosarele fostului deputat PSD, Sebastian Ghita. “Nu am sa fac niciun comentariu, doar am sa spun adevarul in sala de judecata. Nu fac comentarii in aceasta institutie”, a declarat Vlad Cosma. Fostul parlamentar a venit insotit de sora sa, deputata PSD, Andreea Cosma.

Instanta a amanat de doua ori pronuntarea in acest caz. Vlad si Mircea Cosma sunt acuzati de procurorii DNA ca ar fi primit de la administratorii unor firme care au contracte cu CJ Prahova aproximativ un milion de euro pentru acordarea unor contracte de lucrari in care beneficiar este Consiliul Judetean.

Completul de judecata care a dat decizia in acest caz este format din Iulian Dragomir (presedinte), Stefan Pistol, Ioana Bogdan, Leontina Serban si Geanina Arghir.

La ultimul termen, pe 19 februarie, DNA a cerut pentru Vlad Cosma admiterea apelului si condamnarea la 4 ani si 8 luni de inchisoare, in vreme ce pentru Mircea Cosma mentinerea primei pedepse, 8 ani de inchisoare.