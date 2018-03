In Anglia, Scotia si Irlanda e cod rosu de vreme rea din cauza valului de frig siberian

Furtuna de zapada Emma de origine siberiana a lovit, joi, Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord aducand in unele zone cea mai severa vreme din 1991 pana in prezent.

Sute de soferi au ramas blocati pe sosele in Scotia, au fost inchise mii de scoli, iar traficul din numeroase aeroporturi si gari a fost “inghetat”.

Cu pana la 90 de centimetri de zapada si temperaturi care au coborat pana la minus 10,3 grade Celsius, autoritatile din Scotia, Anglia si Irlanda au emis coduri rosii de vreme rea sfatuind populatia sa ramana in locuinte.

Zeci de persoane au ramas blocate pe autostrada M80 dintre Glasgow si Edinburgh, iar alte cateva sute au fost nevoite sa isi petreaca noaptea in masini.

Numeroase curse aeriene si feroviare au fost anulate in Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, probleme similare fiind semnate si in alte zone din Europa continentala afectate de valul de frig siberian.

Premierul irlandez Leo Varadkar a sfatuit locuitorii sa ramana in case incepand de joi de la ora 16:00 GMT pana la trecerea furtunii Emma, care se manifesta cu rafale de vant de pana la 100 km/h.

Aeroportul din Dublin a anuntat joi suspendarea traficului aerian incepand cu ora 16:00 GMT “probabil” pana in ziua de sambata, din cauza codului rosu de ninsoare si polei emis pentru aceasta tara. Avand in vedere prognoza meteo nefavorabila pana vineri, aeroportul din Dublin estimeaza ca zborurile “vor fi reluate probabil in dimineata zilei de sambata”.

Numeroase curse aeriene si feroviare de pe teritoriul Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord au fost anulate.

Supranumit “Bestia din Est” de media britanice, “Ursul din Siberia” in Olanda, “Tunul cu zapada” in Suedia sau “Moscova-Paris” in Franta, acest val de frig s-a soldat cu zeci de morti in ultimele zile.

Doua dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Marea Britanie, Heathrow si Gatwick, au anuntat ca zborurile vor fi anulate. De asemenea, politia din Lincolnshire, din estul Angliei, a informat ca toate drumurile sunt inchise.

Biroul meteorologic din Marea Britanie, Met Office, a avertizat ca in sudul Angliei exista posibilitatea producerii fenomenului de ploaie inghetata, pe masura de furtuna Emma se va indrepta catre nord din Portugalia si Franta, adaugand ca acesta va fi cel mai important val de frig din Marea Britanie din 1991.

In Scotia, numeroase drumuri au fost inchise, iar circulatia feroviara de pe doua rute principale catre si dinspre Anglia a fost suspendata.

Aeroporturile din Edinburgh si Glasgow au fost inchise, mentioneaza sursa citata.

In ultimele zile, locuitorii din Irlanda s-au grabit la supermarketuri pentru a-si face stocuri de hrana odata cu apropierea furtunii Emma, care ar urma sa provoace cele mai importante caderi de zapada din 1982. Fotografii cu raioanele de paine golite din supermarketuri au fost postate in numar mare pe retelele de socializare.

Transportul in comun din Irlanda este, de asemenea, paralizat.

Bursa din Dublin a anuntat joi ca se va inchide dupa amiaza din cauza “conditiilor meteorologice extreme”.

Valul de frig siberian abatut in ultimele zile asupra Europei s-a soldat cu zeci de morti, printre care multe persoane fara adapost.

In Elvetia, aeroportul din Geneva a fost inchis timp de mai multe ore, iar zeci de zboruri au fost anulate.

In Franta, aeroportul din Montpelier a fost inchis pe timpul noptii, dar a fost redeschis partial joi.

Italia s-a confruntat la randul ei cu vremea severa, in timpul noptii asternandu-se un nou strat de zapada care a perturbat traficul feroviar. Scolile din Florenta au fost inchise, iar autovehiculele de tonaj mare au fost interzise pe drumurile din nordul tarii.

In Olanda, conditiile meteorologice au dus la inchiderea mai multor piste de pe Aeroportul Schiphol din Amsterdam.