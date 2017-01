Igor Dodon i-a retras cetatenia moldoveneasca lui Traian Basescu

Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a semnat marti decretul prin care i-a retras cetatenia moldoveneasca lui Traian Basescu.

Liderul de la Chisinau a facut acest anunt pe contul sau de Facebook, fiind preluat in cateva minute de presa din Moldova.

“Am semnat decretul privind retragerea cetateniei Republicii Moldova domnului Traian Basescu”, a scris pe Facebook Igor Dodon.

“In temeiul art. 88 lit. c) din Constitutia Republicii Moldova si al art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea cetateniei Republicii Moldova, presedintele Republicii Moldova decreteaza:

Articol unic. – Se retrage cetatenia Republicii Moldova domnului Traian Basescu”, se arata in documentul semnat de liderul de la Chisinau.

Documentul nu face insa precizari si la sotia fostului presedinte al Romaniei.

“Astazi a avut loc sedinta Comisiei pentru problemele cetateniei si acordarii de azil politic de pe langa presedintele Republicii Moldova. Au fost examinate detaliat conditiile legale de acordare a cetateniei dlui Basescu.

Anterior, in calitate de deputat al Parlamentului Republicii Moldova, am spus ca cetatenia i-a fost acordata dlui Basescu in mod ilegal”, a mai scris Dodon.

Acesta a explicat in continuare de ce considera ca Traian Basescu a primit ilegal cetatenia moldoveneasca.

“Traian Basescu a indemnat in repetate randuri la lichidarea statalitatii Republicii Moldova prin anexare la Romania. Inca din perioada aflarii sale in exercitiul functiei de presedinte al Romaniei, acesta a refuzat sa recunoasca statalitatea moldoveneasca si existenta poporului moldovenesc.

Toate cele mentionate vin in grava contradictie cu prevederile legii supreme – Constitutia Republicii Moldova. Mai mult decat atat, in cadrul procedurii de acordare a cetateniei RM lui Basescu, au fost ignorate numeroase avize din partea mai multor institutii, inclusiv faptul existentei urmamririi penale”, a subliniat liderul de la Chisinau.

Mai departe, acesta precizeaza ca, prin retragerea cetateniei Republicii Moldova lui Traian Basescu, va “repara incalcarea legii, comisa de fostul presedinte” Nicolae Timofti.

“Respectul fata de Republica Moldova, fata de poporul nostru, fata de istoria noastra de secole, fata de suveranitatea si independenta noastra va fi in continuare o preocupare de baza pe parcursul mandatului oferit de popor. Si oricine atenteaza la aceste valori si realitati va avea de suportat consecintele care se impun conform legii”, a mai sustinut presedintele Moldovei.

Traian Basescu si sotia sa, Maria Basescu, erau cetateni moldoveni din 3 noiembrie, cand au depus juramantul: “Jur sa fiu cetatean devotat Republicii Moldova, sa respect cu sfintenie Constitutia si celelalte legi ale ei, sa nu intreprind nicio actiune care i-ar prejudicia interesele si integritatea teritoriala”.

“Sunt mandru ca mi-am indeplinit visul de a avea cetatenie valabila pe tot teritoriul de la frontiera de Vest pana la Nistru si putin dincolo de Nistru. Un moment pe care eu si Maria nu o sa il uitam niciodata, un moment de care fiicele mele sunt mandre, un moment de povestit nepotilor”, a scris atunci pe Facebook Traian Basescu.

Fostul presedinte si sotia sa au depus cererea de obtinere a cetateniei in luna martie a anului trecut, iar pe 9 iunie Nicolae Timofti a semnat decretul.