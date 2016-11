Iesirea Marii Britanii din UE ar putea fi amanata 2 ani

Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana ar putea fi amanata cu luni de zile, mergand pana la 2 ani, a afirmat baroneasa Hale, presedinte-adjunct al Curtii Supreme de Justitie de la Londra, al doilea magistrat ca importanta in sistemul judiciar al Regatului Unit. Lady Hale a declarat ca este nevoie de un cadru legislativ extins pentru a declansa articolul 50 din Tratatul de la Lisabona. De asemenea, a spus ea, „o alta intrebare este daca e suficienta o simpla decizie a Parlamentului pentru a autoriza Guvernul sa aplice decizia de la referendum sau va fi nevoie de o lege care o inlocuiasca pe cea de aderare la UE”.

Comentariile baronesei Hale vin dupa ce Inalta Curte de la Londra a decis ca premierul britanic Theresa May (foto) trebuie sa obtina acordul Parlamentului inainte de a incepe negocierile pentru Brexit Guvernul urmeaza sa faca apel impotriva hotararii la Curtea Suprema, May sustinand ca referendumul prin care a fost decisa iesirea tarii din UE nu are nevoie de aprobarea Parlamentului. Premierul a anuntat ca va invoca Articolul 50 al Tratatului de la Lisabona si va notifica UE cu privire la intentia Regatului de a parasi blocul european pana la sfarsitul lui martie 2017. Hale a fost imediat criticata de singurul parlamentar UKIP, Douglas Carswell, care a acuzat-o ca „submineaza increderea oamenilor in democratie”.

Un alt semn de intrebare, ridicat de aceasta data de presa britanica, se refera la planul Guvernului pentru Brexit. Un document obtinut de Times si prezentat de BBC arata ca Londra lucreaza la peste 500 de proiecte legate de Brexit si ca ar putea fi nevoie de inca 30.000 de functionari publici pentru realizarea acestor proiecte. Potrivit aceluiasi document, membrii guvernului ar putea avea nevoie de inca sase luni pentru a se pune de acord asupra strategiei de iesire din UE.

Firma Deloitte, care a elaborat documentul, afirma insa ca acesta era de uz intern si nu a fost facut pe baza unor informatii oficiale, deci estimarile ar putea sa nu fie corecte. De asemenea, Guvernul de la Londra a afirmat marti dupa-amiaza ca are o strategie pentru Brexit. “Avem un plan. O spun fara rezerve”, a declarat purtatorul de cuvant al premierului Theresa May, subliniind ca acest plan consta inclusiv in punerea in functiune a unui nou departament insarcinat “sa poarte si sa coordoneze negocierile”. Oficialul a respins afirmatiile din documentul publicat de presa. “Nu recunoastem nicio afirmatie continuta in acest memo pe care nu l-am solicitat, realizat pentru un birou de consultanta care incearca sa faca afaceri cu guvernul”, a adaugat ea, facand referire la Deloitte.

Insa nici acest raspuns nu a scapat de critici. ONG-ul Institute for Government a atacat “abordarea secretoasa” a premierului, afirmand ca Guvernul de la Londra nu are capacitatea sa creeze conditiile pentru Brexit din cauza numarului redus de functionari publici. “Tacerea nu este o strategie”, avertizeaza expertii, care spun ca “secretomania” premierului May “erodeaza increderea oamenilor de afaceri si investitorilor si incurajeaza speculatiile”.

