Huliganii care au atacat-o vineri pe jandarmerita ar fi ultrasi din galeria unbei echipe bucurestene

Cei doi huligani care au fost retinuti de autoritati pe motiv ca au batut crunt o jandarmerita la protestul diasporei, de vineri, din Piata Victoriei, sunt membri ai unei galerii de fotbal bucurestene, mai cunoscuti ca ultrasi. Agresorii vor fi prezentati astazi judecatorilor cu propunerea de arestare preventiva.

Adevarul spune ca Ionut Liviu Cojoaca (30 de ani, foto) si Claudiu Andrei Dobre (24 de ani), ambii din Bucuresti, sunt ultrasi din nucleul galeriei FCSB, prezenti la fiecare meci al echipei de fotbal. In urma audierilor de sambata seara, Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a emis ordonante de retinere pe numele celor doi, pentru infractiunile de ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice.

Pe de alta parte, surse citate de Gazeta Sporturilor si Digi Sport sustin ca cei doi ar face parte din galeria celor de la CSA Steaua, si ar fi prezenti la fiecare meci al echipei ros-albastre.

Ionut Liviu Cojoaca si Claudiu Andrei Dobre urmeaza sa fie dusi la Judecatoria Sectorului 1, cu propunere de arestare preventiva. Pe contul public al contului de facebook a lui Ionut Liviu Cojoaca, acesta apare cu un fular si un steag al formatiei TSKA Sofia. O alta fotografie postata de acesta ii are ca protagonisti pe membrii galeriei SUD.

Unul dintre suspectii audiati in acest caz a facut declaratii aseara la iesirea de la Politie.

“E greseala mea ca am participat. Nu a fost din vina mea, s-a intamplat. Nu mai particip la proteste violente.. Eram in centru de oameni care cand au trecut jandarmii- erau jandarmerita si baiatul- eu eram la 60 de metri departare, am vazut cand i-au inconjurat, apoi am auzit cand au strigat Bai, vedeti ca e femeie. Am fost nevoit, nu mai aveam unde sa ma duc. Trebuia sa fug intr-o parte, dar nu aveai unde sa te duci. Apoi am vazut ce s-a intamplat cu fata, cu jandarmerita”, a spus unul dintre suspecti.